La escritora guipuzcoana Mónica Crespo.

Las madres de Mónica Crespo

El libro de relatos 'Las madres secretas' habla de maternidades que son todo menos convencionales

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:55

La de la maternidad es una cuestión que tradicionalmente ha venido adobada de un edificante discurso sociocultural nada exento de cursilería, que está siendo sometido ... a una saludable revisión en estos tiempos en que la mujer ya no cumple con el caduco estereotipo de ama de casa exclusivamente volcada en el marido y en los hijos. Para empezar, la maternidad es una opción vital de la que pueden sustraerse las mujeres que no sienten esa vocación como un destino obligado, ni su renuncia a ella como un hecho dramático. Sobre este espinoso asunto, y contra todos los tabúes clásicos o los tópicos edulcorantes que lo rodean hasta el empalago, publicó en 2017 la escritora vasca Mónica Crespo un magnífico volumen de relatos, 'Las madres secretas', que ha tenido vida propia y un largo recorrido en estos últimos años. Recientemente, ha merecido una segunda edición en Editorial Base, otra reedición bajo el sello argentino Dualidad y su inclusión en un programa de investigación titulado 'Maternidades a debate en la producción cultural' y becado por el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde.

