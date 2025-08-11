El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Victoria de Samotracia, en el Museo del Louvre de París. Horacio Villalobos
Marginalias

¿Cuerpos autoritarios?

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:08

El puritanismo clásico ha sufrido una mutación genética. Lo ha hecho para sobrevivir, que es para lo que se producen las mutaciones. De alojarse en ... la tradición reaccionaria ha pasado a buscar un nuevo acomodo en la doctrina progresista. Un ejemplo nos lo brinda la ciudad de Copenhague, donde se ha montado una verdadera conjura para retirar una estatua, la Gran Sirena del escultor Peter Bech, de su actual ubicación en el Fuerte Dragor porque, según un crítico local, un tal Mathias Kryger, es una obra «fea y pornográfica». La verdad es que ninguna de esas dos razones son de peso en nuestra época. La fealdad está más que legitimada en el arte moderno, e incluso en el antiguo de carácter religioso (véanse las gárgolas de las catedrales), y el calificativo de pornográfico es siempre muy subjetivo. ¿Lo es toda desnudez en la escultura? ¿Es el David de Miguel Ángel una obra porno? ¿Por dónde empezamos?

