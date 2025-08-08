El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Campaña del Ministerio de Comercio informando sobre la nueva legislación 'Pueblo', 16 de diciembre de 1953

Las sardinas y el periodismo

Gastrohistorias ·

Para desgracia de pescateras, carniceros y tenderos en general, en 1953 se prohibió en España el uso de papel impreso para envolver alimentos

Ana Vega Pérez de Arlucea

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:28

Mi frutero está de vacaciones. Mientras él descansa muy merecidamente, yo recorro las fruterías que permanecen abiertas en el barrio para ver cuál me cuadra ... mejor en calidad, precio y sonrisas. Comparo lo que cuestan en unas y otras las ciruelas claudias, que ya están en sazón, e intento apreciar a ojo si los tomates de pera que venden son de los buenos-buenos para salmorejo. Pido, pago y entrego la bolsa de la compra (grande, de tela y ya un poco chuchurría) que uso más o menos desde hace siete años, cuando el Real Decreto 293/2018 impuso el cobro de las bolsas de plástico. Todos nosotros nos hemos acostumbrado ya a la pregunta de «¿Quiere bolsa?» y también a jurar en arameo cuando un despiste nos hace pagar por bolsas nuevas teniendo un montón de ellas en un cajón de la cocina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  2. 2

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  3. 3

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  4. 4

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic
  5. 5

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  6. 6

    El vasco que bate récords en aguas gélidas entre medusas gigantes
  7. 7

    Estados Unidos cancela contratos de vacunas de ARN mensajero por casi 500 millones
  8. 8

    Leticia Sabater: «He tenido muchísimos rolletes vascos»
  9. 9

    Netanyahu planea tomar Gaza en cinco meses y ponerlo bajo control de «fuerzas árabes»
  10. 10

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las sardinas y el periodismo

Las sardinas y el periodismo