Divierte más que asusta la última galopada arancelaria de Donald Trump, esta vez con el anuncio de un impuesto del 100% a las películas hechas ... fuera de los Estados Unidos. Figúrense lo que pasaría si como respuesta a esta nueva bravata los rivales comerciales de Trump decretaran un arancel similar para las películas de Hollywood, que dominan con cerca de un 70% la taquilla global.

Pero, evidentemente, la amenaza busca frenar los rodajes de películas hollywoodenses en el extranjero, las mismas que se benefician de generosos estímulos fiscales en distintos países. En este caso lo difícil es discernir el grado exacto por el que se puede considerar que una película está producida fuera de los Estados Unidos. Pensemos en el concepto de la maquila, es decir, en el sistema por el que se subcontratan procesos de producción en el extranjero para abaratar costes. Porque, al igual que en la fabricación de un coche, cualquier película puede iniciar su producción en los Estados Unidos, continuar su rodaje en el extranjero y terminar su posproducción otra vez en el país de origen. Por supuesto, Trump puede establecer un arancel al porcentaje de la cinta producido fuera de su país.

Pero, antes que pegarse un tiro en el pie extendiendo al cine su guerra comercial, también podría estimular fiscalmente los rodajes en su propio país. El asunto tiene su miga, ya que todo esto no es sino una pequeñez en el mar de una negociación más amplia. Hollywood y sus liberales no son santo de devoción para Trump. Lo que pasa es que el dominio del cine hollywoodense está en declive por varias razones.

Entre ellas, también, por el proteccionismo europeo concretado en las cuotas obligatorias de pantalla, en las subvenciones públicas a las películas nacionales y en las restricciones a las plataformas digitales. Si a ello le añadimos la Tasa Google y el control de los servicios europeos de la competencia a las grandes tecnológicas norteamericanas, es fácil adivinar que lo que busca Trump con su nueva amenaza no es sino reforzar su posición negociadora.

Moda Dandismo afroamericano

El dandismo es seguramente una condición y no una profesión. O quizás sea solo la expresión creativa de un esteta o tal vez su deseo de singularizarse, de autoconstruirse, a veces como desafío o si no como resistencia individualista. Sea como fuera, la estética del dandismo no es unívoca ni tampoco inmutable. Brummel simplificaba su look prescindiendo de los brocados y perifollos del XVIII. Y Oscar Wilde lo exageraba y teatralizaba en el XIX, convirtiendo al yo en su propia obra de arte. Ahora el Costume Institute del Metropolitan indaga expositivamente en el estilismo del dandismo afroamericano, desde el elegante activista Du Bois a Prince, Pharrell Williams o Virgil Abloh, pasando también por André Leon Talley, el llorado estilista de 'Vogue'. Un amplio periodo cronológico y una sociología demasiado cambiante hacen imposible definir con precisión al dandismo afroamericano. ¿Y la gala paralela de Anna Wintour? Pues poco que decir: patrocinio de Louis Vuitton, algunos sublimes 'tailleurs' y otra vez demasiados

Aniversario Wenders y la II Guerra Mundial

Se dice que en el cine de Wim Wenders los verdaderos narradores y artistas son los lugares, los sitios cuya imagen desencadena la memoria. Eso explica que la imagen de un lugar vinculado a la memoria en el 80 aniversario del final de la II Guerra Mundial sea, precisamente, su tributo cinematográfico en esa conmemoración. El lugar es la Escuela Técnica de Reims. Y la imagen inicial, en blanco y negro, la entrada de dos militares alemanes que iban a firmar la capitulación el 7 de mayo de 1945. Ochenta años después, Wenders revive el lugar con su cámara y su voz en el corto que está en YouTube, 'Las llaves de la libertad'. Una sublime evocación que atiza la memoria de un personaje nacido tres meses después de aquel día, pero también testigo de una posguerra y de una valiosa paz de 80 años.