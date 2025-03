Un término medio, por favor

Sumidos como estábamos en la cultura woke y en la fiebre inclusiva e igualitaria, ahora se proclama desde el trumpismo el hartazgo y el final ... del totalitarismo woke y de su pensamiento único. Es lo que en la química orgánica se llama una sustitución radicalaria, esto es, una reacción de radicales en cadena. En otras palabras, al radicalismo que nos había impuesto la forma de tener conciencia social y racial o la manera obligatoria de cuestionar los paradigmas y las normas opresivas que históricamente pesaban sobre la sociedad, ahora le sustituye otro fundamentalismo drástico y extremado que nos hace abjurar de todo lo anterior.

Mirando las cosas con una cierta perspectiva, la verdad es que las virtudes de la cultura woke se han diluido en su propia radicalidad coercitiva. Cierto que el #MeToo nos ha concienciado contra la violencia de género, lo mismo que el Black Lives Matter nos ha sensibilizado contra los abusos de un racismo estructural y el ecologismo woke contra el grave deterioro medioambiental. En efecto, pero los excesos de un fanatismo que ha sometido en masa cualquier matización, cancelando o denostando al disidente, han terminado por generar una reacción conservadora todavía más radical. Las cuotas extremas sin consideración al talento, la policía de la palabra que condena expresiones ingenuas, el exceso inclusivo en las programaciones culturales y en las subvenciones, un sectario revisionismo histórico y hasta la obediencia ciega a las cláusulas de género para acceder al empleo público han saturado y llevado al extremo la corrección política, despertando con ello una reacción de efectos bien previsibles. Pues eso, que en España Urtasun sigue impregnando con su Plan de Igualdad 2024-2026 todo el universo cultural, el que depende de las subvenciones públicas, mientras que en Norteamérica Trump cancela subvenciones y programas de inclusión racial y de género, incluso cuestionando la diversidad sexual. Sí, todo demasiado extremo y sectario. ¿No hay un término medio, por favor?

Cine Gene Hackman: inolvidable

Gene Hackman podía interpretar diferentes versiones de sí mismo, desapareciendo y apareciendo en sus personajes, versátil y cómodo en drama, comedia o romance, perfecto en todo ritmo, tono y gesto; auténtico y creíble, duro o vulnerable, héroe o antihéroe y dúctil en acentos y fraseos. Nada que ver con la supremacía del criterio físico en la forja actual de la fama cinematográfica, porque era actor y no estrella, persona y no divo, intérprete y no publicista. ¿Cómo explicar, si no, la sublime distancia interpretativa entre el duro y perdedor 'Popeye' Doyle de 'French Connection' y el pequeño cameo de un ciego hilarante en 'El jovencito Frankenstein'? Auténtico riesgo de veracidad al asumir la respuesta humana en circunstancias imaginarias o esa entrega total de los mejores actores, los que ya son inolvidables, para meterse en personajes que son ajenos a sí mismos.

Museo de Bellas artes de bilbao Nuevo plan estratégico

El director del Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, afirma que su equipo ya trabaja en la elaboración de un Plan Estratégico que sustituirá al de 2019-2022, al compás de los cambios que producirá la ampliación. Al margen de los valores que regirán el funcionamiento del museo, lo más interesante serán los objetivos que se asuman sobre el número de visitantes anuales (300.000 en el documento anterior), el colectivo de Amigos (4.000 en el precedente), el incremento de patronos estratégicos, el presupuesto anual de financiación, su estructura humana, la filosofía expositiva y la difusión en el entorno digital. Sobre la colección permanente, Zugaza adelantó una mirada más temática, con lecturas parciales, que basada en una ordenación cronológica o por escuelas y autores. En cuanto a la difusión online, señaló la importancia que cobrará Arteder, base de datos de arte vasco promovida por el museo desde 2023 y que cuenta con más de 15.000 documentos.