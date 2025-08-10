El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Los diseñadores Stefano Gabbana y Domenico Dolce. Luca Bruno
Sin rodeos

Un debate infinito

'Alta Moda', de Dolce & Gabanna, ha recibido un aluvión de críticas

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:08

Modelos vestidas con sotanas de inspiración cardenalicia, símbolos de la estética religiosa, colores más o menos canónicos y un desfile de moda que evocaba una ... procesión religiosa y devocional. Pues sí, la presentación en Roma a mediados de julio de la colección 'Alta Moda' de Dolce & Gabanna ha generado un aluvión de críticas y el retorno a un nuevo y acalorado debate sobre el irrespeto de la sacralidad y el límite de la apropiación cultural. La verdad es que las fotos del desfile testimonian un sublime y sofisticado diseño, barroco y pleno de teatralidad, con siluetas de formidable historicismo y de notable imaginación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  3. 3 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  7. 7

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  8. 8 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  9. 9

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años
  10. 10 Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un debate infinito

Un debate infinito