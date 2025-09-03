La voz de una niña palestina asesinada por el Ejército israelí sacude Venecia La directora tunecina Kaouther ben Hania utiliza los audios originales de una pequeña atrapada en un coche acribillado en Gaza en 'La voz de Hind'

El equipo del filme con una fotografía de la pequeña Hind Rajab en Venecia

Agencias Venecia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:21 Comenta Compartir

La guerra de Gaza protagoniza este miércoles la 82 Mostra de Venecia, donde la francotunecina Kaouther Ben Hania presenta 'La voz de Hind Rajab', filme basado en la historia real de una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras intentaba huir de Ciudad de Gaza.

La película recrea las largas horas vividas el 29 de enero de 2024, cuando los trabajadores de un centro de emergencias de Ramala, en Cisjordania, trataron de salvar a la pequeña de cinco años, refugiada en un auto junto a seis familiares.

Con el consentimiento de su madre, en la película se usaron las grabaciones reales de la llamada en la que Hind Rajab pedía auxilio; unos registros que causaron gran conmoción en todo el mundo cuando salieron a la luz.

«Quédese conmigo, no me deje», se escucha decir a la niña en la llamada, entrecortada por el sonido de los disparos y las bombas.

«Estamos viendo que, en todo el mundo, los medios presentan a los muertos en Gaza como daños colaterales. Me parece muy deshumanizante, por eso el cine, el arte y todas las formas de expresión son tan importantes para dar una voz y un rostro a estas personas», afirmó Ben Hania en rueda de prensa.

La película, presentada en selección oficial, forma parte de la lista de 21 filmes que compiten este año por el León de Oro, que atribuirá el 6 de septiembre un jurado encabezado por el estadounidense Alexander Payne.

Ampliar Imagen de 'La voz de Hind'.

Desde que empezó el certamen, el 27 de agosto, el glamour del festival quedó eclipsado en varios momentos por la devastadora situación en la Franja de Gaza, escenario de una guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Un colectivo fundado por diez cineastas italianos independientes, llamado Venice4Palestine (V4P), lanzó un llamado al inicio de la Mostra condenando la guerra en el territorio palestino, con una carta abierta que recabó -según el grupo- 2.000 firmas.

También han sido varias las personalidades que han expresado su condena a la ofensiva israelí.

La directora marroquí Maryam Touzani y su esposo, el cineasta Nabil Ayouche, portaron una pancarta negra que rezaba «Stop the genocide in Gaza» («Paren el genocidio en Gaza») en la alfombra roja, y la cineasta argentina Lucrecia Martel denunció que «a diario vemos imágenes y sonidos de un país que está siendo devastado, un pueblo que está siendo devastado, que es Palestina».

El sábado, miles de personas se manifestaron en el Lido, donde tiene lugar el festival, contra las acciones del ejército israelí en la Franja.

Por su parte, el director artístico de la Mostra, Alberto Barbera, sostuvo que el certamen es «un lugar de apertura y de debate».

«Nunca hemos dudado en declarar claramente nuestro enorme sufrimiento frente a lo que está sucediendo en Palestina (...), con la muerte de civiles y, sobre todo, de niños», insistió.

Temas

Festival de Cine de Venecia