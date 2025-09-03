El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Llúcia Garcia Torras y Mitch en 'Romería', tercer largometraje de Carla Simón.

'Romería, 'Sirat' y 'Sorda' compiten por el Oscar

La Academia de Cine elegirá entre estos tres títulos el 17 de septiembre el que representará a nuestro país en la categoría de mejor película internacional

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:46

'Romería', de Carla Simón; 'Sirat', de Oliver Laxe; y 'Sorda', de Eva Libertad, son los tres largometrajes que la Academia de Cine ha elegido ... para representar a España en la 98 edición de los Oscar, en la categoría de mejor película internacional. La actriz Emma Suárez y el actor Juan Diego Botto, miembros tanto de la Academia española como de la de Hollywood, anunciaron este miércoles las tres películas preseleccionadas, acompañados por el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, y la notaria Eva Fernández Medina.

