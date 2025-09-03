'Romería, 'Sirat' y 'Sorda' compiten por el Oscar

'Romería', de Carla Simón; 'Sirat', de Oliver Laxe; y 'Sorda', de Eva Libertad, son los tres largometrajes que la Academia de Cine ha elegido ... para representar a España en la 98 edición de los Oscar, en la categoría de mejor película internacional. La actriz Emma Suárez y el actor Juan Diego Botto, miembros tanto de la Academia española como de la de Hollywood, anunciaron este miércoles las tres películas preseleccionadas, acompañados por el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, y la notaria Eva Fernández Medina.

El objetivo de esta selección previa con tres títulos es concederles una prórroga en su carrera comercial. 'Sirat' todavía está en salas mientras 'Sorda' se puede ver en distintas plataformas. Por su parte, 'Romería' llega a los cines este viernes 5 de septiembre. El próximo 17 de septiembre se anunciará la película que finalmente represente a nuestro país en los Premios de la Academia de Hollywood. Los galardones más importantes del cine se entregarán el 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

'Romería' es el tercer largometraje de Carla Simón tras 'verano 1993' y 'Alcarràs'. Presentada a competición en el pasado Festival de Cannes, la cinta está inspirada en la propia biografía de la realizadora catalana, cuyos padres heroinómanos murieron a causa del sida. Su protagonista, adoptada desde muy pequeña, viaja a Vigo para encontrarse por primera vez con la familia de su padre biológico. Su llegada trae de vuelta un pasado ya enterrado. Guiada por el diario de su madre y a través de una conexión especial con su nuevo primo, descubrirá las heridas familiares y podrá por fin revivir la memoria fragmentada de unos padres de los que apenas tiene recuerdos.

Dos actores debutantes, Llúcia Garcia Torras y Mitch, protagonizan el nuevo trabajo de la ganadora del Oso de Oro en Berlín con 'Alcarràs'. «'Romería' es una película sobre la memoria, los momentos familiares esquivos que tal vez nunca comprendamos del todo. Intenté reconstruir la historia de mis padres a través de los recuerdos de mi familia y de quienes los conocieron, pero fracasé», argumenta la cineasta.

Ampliar Oliver Laxe da instrucciones a Sergi López en el rodaje de 'Sirat'.

'Sirat' también vio la luz en el Festival de Cannes, donde recibió el Premio del Jurado, y desde entonces ha protagonizado una brillante carrera comercial en España -2,5 millones de euros recaudados-, así como una premiada trayectoria en festivales internacionales. Su estreno en Estados Unidos será en noviembre de la mano de Neon, una de las distribuidoras más prestigiosas del cine independiente actual, responsable de títulos ganadores del Oscar como 'Parásitos' y 'Anora'. Su protagonista, encarnado por Sergi López, se sumerge en el mundo de las raves que se celebran en las montañas del sur de Marruecos para buscar a su hija desaparecida.

Ampliar Álvaro Cervantes y Miriam Garlo en 'Sorda'.

Finalmente 'Sorda', ópera prima de Eva Libertad, fue la gran triunfadora del Festival de Málaga, donde obtuvo entre otros el Premio a la mejor película española y el de interpretación para su protagonista, Miriam Garlo, hermana de la directora y que perdió la audición a los 7 años. La película, que recaudó 900.000 euros en salas, cuenta la cotidianidad de una madre primeriza aterrada ante la idea de no poder comunicarse con su pequeña. Su pareja es un buen tipo sin problemas de audición, un oyente, que hace todo lo que puede para que las cosas salgan bien, aunque, en el fondo, no pueda ponerse en lugar de alguien que vive en el silencio. Álvaro Cervantes aprendió el lenguaje de signos antes del rodaje y Garlo es la primera actriz sorda protagonista de una película española.