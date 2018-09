Zinemaldia Las mujeres del cine español se plantan en San Sebastián La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y otras autoridades políticas, en el acto de firma de la Carta por la Paridad y la Igualdad en el cine. / EFE El festival firma la Carta por la Paridad el mismo día que se presenta un informe demoledor: solo el 9% de las películas de ficción están dirigidas por realizadoras mientras el 70% de los cargos de decisión lo ocupan hombres OSKAR BELATEGUI San Sebastián Domingo, 23 septiembre 2018, 14:53

José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia, se pone corbata solo en las grandes ocasiones. Hoy la ha lucido para la firma de la bautizada 'Carta por la paridad y la inclusión de las mujeres en el cine', un documento que nació en el Festival de Cannes y que también han rubricado Venecia y Locarno, por el cual San Sebastián se compromete a que haya más mujeres directoras en su programación. «Que este año solo compitan cinco realizadoras en una sección oficial de dieciocho películas es demencial, no es para sentirnos orgullosos», lamentó Rebordinos. A su lado, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, el ministro de Cultura, José Guirao, el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, y la presidenta de CIMA, asociación de mujeres cineastas, Cristina Andreu, que coincidiendo con el solemne acto hizo público un informe con resultados demoledores.

Según el estudio realizado a partir de los 131 largometrajes españoles estrenados en 2017, el porcentaje de directoras es del 12%. Si tenemos en cuenta solo el género de ficción, su representatividad desciende al 9%. Según CIMA, una cifra que no se veía desde los primeros años de esta década. La presencia de mujeres en el documental también se ha reducido progresivamente de 2015 a 2017. Y si hablamos de la animación, aquí solo encontramos a un 10% de mujeres en los cargos de mayor responsabilidad.

El dominio masculino se agudiza en las áreas de responsabilidad, de quién decide qué películas se hacen en este país y cómo. Los hombres ocupan más del 70% de esos cargos con capacidad de decisión. En concreto, las áreas más masculinizadas son los efectos especiales (con un 99% de hombres), la composición musical (96%), la dirección de fotografía (93%) y la dirección (88%), mientras que las más feminizadas son el diseño de vestuario (86% de mujeres) y peluquería (un 72%).

«La igualdad entre hombres y mujeres es el epicentro de la democracia», estableció la vicepresidenta Carmen Calvo. «No hay democracia si no seguimos construyendo el espacio en el cual más de la mitad de la población encuentra menos oportunidades y libertades más restringidas. En la cultura y el cine conformamos un espacio simbólico y colectivo de valores y estereotipos, para bien y para mal. Si las mujeres estamos ahí infrarrepresentadas, no retratamos la vida real». Para la también ministra de Igualdad, el cine es un arma «pacífica y masiva» que necesita ser transformado con la participación de las mujeres. «Solo queremos competir en igualdad de oportunidades porque sabemos que ganamos». Y concluyó entre aplausos de las numerosas profesionales que asistieron al acto en el Kursaal: «Sin nosotras no hay democracia, con nosotras la democracia es mejor».

Por su parte, Cristina Andreu, presidenta de CIMA, recordó la importancia de que haya mujeres compitiendo en los festivales de cine. «Son lugares donde la visibilización es muy grande, están llenos de periodistas. Pedimos que las comisiones que elijan las películas y los jurados que las juzgan sean paritarios». José Luis Rebordinos asumió «muy contento» el contenido de la Carta por la paridad, que obliga al Zinemaldia a hacer púbica la lista de miembros de los comités de selección y programación, establecer un calendario de cambios en los órganos ejecutivos con el fin de alcanzar la paridad y compilar estadísticas para disponer de datos fiables sobre la presencia de títulos realizados por mujeres.

Rebordinos recordó que de los 34 trabajadores fijos del festival que trabajan durante todo el año, 28 son mujeres. Ocho de los nueve departamentos tienen a una profesional al frente, cuatro de los siete miembros del comité de dirección son mujeres y el comité de selección alcanzará la paridad el año que viene. «San Sebastián ya es un festival con una mirada femenina bastante importante», se felicitó. «Ojalá dentro de unos años estemos aquí para celebrar que la selección de San Sebastián es absolutamente paritaria».

El informe de CIMA invita al pesimismo porque, lejos de advertir mejoras, constata que la representatividad de las mujeres en el mundo del cine ha disminuido en los últimos años, a pesar de la repercusión alcanzada por jóvenes realizadoras como Carla Simón y Elena Trapé. Que la última ganadora de los Goya a la mejor película y dirección sea Isabel Coixet aparece como un espejismo. «Es una situación que no se va a desarticular a menos que se tomen medidas al respecto», concluyen las mujeres cineastas.