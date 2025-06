Crítica de 'Todo saldrá bien' (2024): Formar parte de la familia

Comenta Compartir

Empieza esta fragante y delicada película oriental con la imagen de dos chicas de espaldas con mochilas que cruzan un puente y se adentran en ... un bosque. No, no, cuando las vemos mejor comprobamos que no son dos jóvenes sino dos veteranas, que sonríen.

Valoración Datos Hong Kong. 2024. 93 m. (7). Drama. Director y guionista: Ray Yeung.

Fotografía: Leung Ming-Kai.

Música: Veronica Lee.

Intérpretes: Patra Au Ga Man, Maggie Li Lin Lin, Tai Bo. Pronto nos adentraremos en su vida cotidiana, desde un somnoliento desayuno a una estimulante visita al mercado. La vida de Pat (Lin-Lin Li), la emprendedora y animada, y de Angie (Patra Au), la tranquila e introvertida. Llevan cuarenta años de convivencia. No se han casado porque ni en Hong-Kong ni en China está reconocido el matrimonio homosexual. Lo malo es que tampoco pusieron a nombre de las dos el piso que compraron juntas y retrasaron otro documento que debían haber firmado, un testamento. El cuarto largometraje del hongkonés Ray Yeung es suave, humano, atento a los detalles. Basta con que, tras una cena familiar, Angie pregunte algo a Pat desde la cocina y esta no le conteste para que el espectador intuya que ella ha fallecido. 'Todo saldrá bien' plantea un tema sencillo pero con suficientes ramificaciones como para interesar. ¿Qué nos hace formar parte de una familia? ¿Qué hacer cuando la legalidad pesa más que la propia vida? La familia de la fallecida parecía haber integrado a Angie como una más, pero en ausencia de su pareja y con las leyes en su contra, todo se vuelve más ambiguo y resbaladizo. ¿Quién debe decidir el destino de las cenizas de la fallecida, su hermano y albacea o su viuda no legal? ¿Tiene esta todo el derecho sobre el piso? Son preguntas retóricas, porque la película está del lado de Angie, aunque tiene la sabiduría de mostrar las diferentes posiciones y carencias de los miembros de la familia, y la capacidad de crear sin ningún aspaviento un melodrama cálido y emotivo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión