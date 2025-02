Maribel Verdú se rompe al presentar el Goya de Honor a Aitana Sánchez-Gijón: «Eres la compañera leal y perfecta»

Silvia Osorio Sábado, 8 de febrero 2025, 22:59 | Actualizado 23:16h. Comenta Compartir

Maribel Verdú, una de las presentadoras de la gala de los Premios Goya junto a Leonor Watling, no ha podido evitar emocionarse durante un momento de lo más especial para ella. La actriz ha presentado el Goya de Honor a Aitana Sánchez-Gijón, amiga y compañera de reparto en varias películas.

La presentadora de la ceremonia se ha roto por completo y ha tenido que parar al verse embrigada por el llanto. «En sus últimos días, Fernando Fernán Gómez lamentaba no haberle dicho a la gente que quería hasta qué punto la quería. Yo contigo esta noche no me pienso quedar con las ganas. Te quiero porque eres luz y talento. Te quiero porque eres la compañera perfecta, cómplice y leal», ha lanzado antes de que la homenajeada saliese al escenario.

Nada más salir, Aitana Sánchez-Gijón y Maribel verdú se han fundido en un emotivo abrazo. «Sabes que era un sueño para mí recibir este Goya de tu mano», le ha dicho la galardonada con el Goya de Honor.