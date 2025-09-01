El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kim Novak, ayer con el León de Oro a la trayectoria que le ha concedido el Festival de Venecia. Reuters

Kim Novak, León de Oro «a una estrella libre y rebelde»

Consagrada con filmes como 'Vértigo' y 'Pícnic', defendía la equidad salarial, superó una violación y se retiró de Hollywood a los 30 años

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:39

Kim Novak siempre tuvo una personalidad independiente e inconformista. En una época en que las actrices sufrían discriminación y abusos de todo tipo, ella no ... solo creó su propia productora, sino que se declaró en huelga para renegociar un salario inferior al de sus colegas masculinos. Tuvo una relación sentimental con Sammy Davis Jr., cuando las parejas interraciales estaban estigmatizadas y, a principios de los 60, cuando se encontraba en la cima de su carrera, tomó la decisión de retirarse de Hollywood. Pese a todo, ni los aficionados ni la industria del cine la han olvidado. Dejó huella en películas como 'Vértigo', 'Pícnic' y 'El hombre del brazo de oro' y su actitud ante la vida y la profesión nunca pasaron desapercibidas.

