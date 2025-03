El cine español resarce a Karla Sofía Gascón tras dos meses de sufrimiento

J. Arranz Lunes, 10 de marzo 2025, 22:53 | Actualizado 23:35h. Comenta Compartir

Karla Sofía Gascón vuelve a sonreír. Después de cerca de dos meses infernales, en los que admite haber llegado a contemplar «lo impensable» -lo que se ha interpretado como una alusión velada al suicidio- agobiada por los ataques que recibió a raíz de unos tuits ofensivos y xenófobos que publicó tiempo atrás, la actriz madrileña llegó ayer «muy feliz» al Circo Price de Madrid para asistir a la gala de la 33ª edición de los Premios de la Unión de Actores y Actrices. Seguramente salió más contenta todavía, porque recibió el reconocimiento a Mejor Actriz en Producción Internacional por su trabajo en 'Emilia Pérez', la película que la puso en el foco al convertirla en la primera actriz 'trans' en ser nominada al Oscar pero también, con toda seguridad, la causa de que saliera a la luz su controvertido historial en las redes sociales.

Karla Sofía reaparecía ayer en España por primera vez tras la ceremonia de los Oscar, por la que pasó intentando no hacer mucho ruido tras levantarle Netflix el veto que le impuso a cuenta de sus polémicos mensajes, y que ya le había costado su ausencia en los Goya. «Estoy muy feliz, de verdad. Muchas gracias», se limitó a decir la intérprete de Alcobendas a su paso por la alfombra roja. Unas palabras que contrastaban muy vivamente con sus manifestaciones previas más recientes, en un comunicado remitido a 'The Hollywood Reporter', en el que reconocía haber dicho y hecho «cosas hirientes a lo largo de mi vida» pero advertía que «el odio, como el fuego, no se puede apagar con más odio».

«Más amor y menos odio»

Frente al laconismo de su llegada ayer a la gala, Karla Sofía se explayó a gusto tras ser premiada en una categoría en la que competía con Susi Sánchez ('Reinas') y María Caballero ('The First Omen'). Al inicio de sus palabras, aseguró visiblemente emocionada que una buena intérprete «no se hace en las escuelas» sino «viviendo». La actriz 'trans' reconoció que quería ser un ejemplo de superación y pidió disculpas por «no haberlo podido ser» como le habría gustado. «Os juro que voy a seguir luchando por ello. Voy a seguir dando lo mejor de mí, porque amo mi trabajo», subrayó.

Karla Sofía no evitó las referencias a los duros momentos que ha vivido. Aseguró que «hace cinco años hacía funciones en México donde solo acudía una persona y ya entonces en las redes sociales me insultaban», y «hace una semana estaba en los Oscar y a algunos les hubiera gustado verme en un árbol quemándome como en la Inquisición». Al recoger el galardón, y tras recordar que su saga favorita es 'La Guerra de las Galaxias', pidió acabar con el «lado oscuro» de cada uno para que haya «más amor y menos odio».

