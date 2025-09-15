Javier Giner rueda en Bizkaia 'Esta soledad' con la pareja catalana Oriol Pla y Marina Salas como protagonistas

El director, guionista y escritor Javier Giner (Barakaldo, 1977) está cargando pilas y trabajando muy duro en Bizkaia. Dice que es lo mejor que puede ... hacer tras el impacto de la serie 'Yo, adicto', estrenada en Disney+. Hasta entonces había construido una sólida filmografía de cortos ('Night Flowers', 'Save me', 'El amor me queda grande', 'Julia de Castro de la Puríssima: Anatomía de una criminal'...) pero no había tenido oportunidad de triunfar a nivel mundial. Una experiencia que le ha llevado a ambientar en casa su primer largometraje, 'Esta soledad', con los catalanes Oriol Pla y Marina Salas como protagonistas, a los que ya tuvo oportunidad de dirigir en 'Yo, adicto'.

«Necesitaba volver a mis orígenes, al silencio y lo más íntimo», explica el cineasta, inmerso en un rodaje que hará parada en Bilbao, Sestao, Getxo y Zaratamo. El reparto se completa con Gema Martínez, Kai Etxaniz, Itziar Lazkano, Ione Irazabal, Miren Gaztañaga, Mikel Bustamente y Ainhoa Artetxe. También se cuenta con la colaboración de Fernando Guallar, Eneko Sagardoy y Omar Ayuso.

Es un filme coral que retrata a dos jóvenes (Leo y Lorea) marcados por la precariedad. Ni el trabajo ni las relaciones sentimentales les dan tregua. Todo es una continua lucha y una derrota anunciada. Tras cinco años de convivencia, tienen que romper porque no aguantan la presión. Él está a cargo de su padre enfermo y la responsabilidad le desborda; ella no cesa de encadenar trabajos mal pagados y crisis personales.

«Son dos cuerpos cansados y solos, atravesados por lo no resuelto, por la herencia emocional de una generación que parece llegar tarde a todo», en palabras del propio Javier Giner, que siempre aborda temáticas que conoce a fondo. En la serie 'Yo, adicto' conjuraba sus adicciones al alcohol, drogas y sexo, así como su experiencia en una clínica de rehabilitación, y ahora retoma el mismo enfoque a flor de piel al tomar como fuente de inspiración el desaliento existencialista que merma las fuerzas de toda una generación: «Esta película parte de una sensación, la de estar agotado. La de vivir en una especie de niebla en la que uno se sostiene como puede, aplastado por las exigencias de un mundo voraz. La de ver a tu alrededor a gente que no puede más, pero que sigue.»

Evolución natural

'Esta soledad' es un paso natural en la evolución artística de Javier Giner, un profesional formado en la Escuela de Cine de Los Ángeles y con dos años de experiencia en los estudios de MGM. El proyecto tiene el respaldo de Balance Media Entertainment, Fuga de cuerpos y la AIE (Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de España), además de contar con Miguel Torrente como productor, una figura con amplia experiencia en el cine español que ha trabajado en producciones como 'El Lobo' (2004), 'Chavalas' (2021) y 'Manolito Gafotas' (1998).

La producción ejecutiva corre a cargo de Luisa Matienzo, que también figura como coguionista, con una extensa trayectoria en el cine iberoamericano. Entre sus trabajos más destacados se encuentran 'Tapas' (2005), 'El cuaderno de barro' (2011) y 'El viaje de Julieta' (2022).

El filme llegará a las salas de cine de la mano de Filmax, distribuidora con amplia experiencia en el mercado español, y la participación de RTVE le proporcionará el respaldo institucional necesario para asegurar la visibilidad del proyecto en el panorama audiovisual español.