Javier Giner, entre Marina Salas y Oriol Pla. EL CORREO

Javier Giner rueda en Bizkaia 'Esta soledad' con la pareja catalana Oriol Pla y Marina Salas como protagonistas

El primer largometraje del cineasta bilbaíno aborda la precariedad de la juventud con un reparto que incluye a Itziar Lazkano, Miren Gaztañaga, Eneko Sagardoy y Omar Ayuso

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:58

El director, guionista y escritor Javier Giner (Barakaldo, 1977) está cargando pilas y trabajando muy duro en Bizkaia. Dice que es lo mejor que puede ... hacer tras el impacto de la serie 'Yo, adicto', estrenada en Disney+. Hasta entonces había construido una sólida filmografía de cortos ('Night Flowers', 'Save me', 'El amor me queda grande', 'Julia de Castro de la Puríssima: Anatomía de una criminal'...) pero no había tenido oportunidad de triunfar a nivel mundial. Una experiencia que le ha llevado a ambientar en casa su primer largometraje, 'Esta soledad', con los catalanes Oriol Pla y Marina Salas como protagonistas, a los que ya tuvo oportunidad de dirigir en 'Yo, adicto'.

