El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Carmen Maura en la película 'Calle Málaga' E.C.

La desnudez tardía

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11

Carmen Maura ha protagonizado una película hispanomarroquí en la que se desnuda a sus 79 años. Nunca antes lo había hecho en el cine y ... leo unas declaraciones suyas en las que bromea con la gracia que da la edad sobre la cuestión, recordando que lo más cerca que ha estado de algo lejana y cinematográficamente parecido fue cuando la metieron en la cama con Resines en 'Sé infiel y no mires con quién'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  2. 2

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  3. 3 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  4. 4

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  5. 5

    Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas
  6. 6 El chef del restaurante de Bilbao que es uno de los pocos en el mundo que genera tanta fascinación
  7. 7

    Bildu y GKS intensifican su pulso para capitalizar el discurso contra Israel
  8. 8 Sin poder recoger el maillot de mejor joven y escondidos en su hotel: el final de la Vuelta para el Israel Premier Tech
  9. 9

    Lanzan un bolardo contra el balcón de una edil del PNV de Ugao que lleva años denunciando acoso
  10. 10

    Santiago López se perfila como futuro presidente del PP vizcaíno tras apartar Génova a Raquel González

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La desnudez tardía

La desnudez tardía