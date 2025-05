Igor Salutregi y su amama logran el Premio al mejor corto vasco en el FANT

«Consigue sin grandes medios demostrar que solo necesitas una buena idea y una interpretación natural para lograr una historia original». El jurado de la ... 31 edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao lo ha tenido claro. 'Presencia', de Igor Salutregi, se ha llevado el Premio al mejor cortometraje vasco. Con una duración de apenas seis minutos, el filme tiene una única protagonista, Ana Mari Igoa, amama del realizador, y transcurre en su piso de Gernika. Un (falso) documental sobre esta mujer de 109 años, que perdió su visión a causa de la retinosis pigmentaria y que afirma ser un fantasma que atraviesa paredes. ¿Verdad o mentira?

El jurado compuesto por Esty Quesada, Diana Rojo y Justo Ezenarro ha otorgado el Premio al mejor largometraje de la sección oficial a 'Death is a Problem for the Living', del finlandés Teemu Nikki. Un humor negrísimo recorre esta comedia macabra con ecos del cine de Kaurismaki, protagonizada por un empresario de pompas fúnebres adicto al juego y un vecino con un cerebro cuyo tamaño es más reducido de lo normal. Cadáveres transportados de un sitio a otro y sesiones de ruleta rusa tienen cabida en la cinta del prolífico director, autor de títulos como 'El hombre ciego que no quería ver Titanic' y 'Euthanizer'.

Instintos homicidas

El galardón al mejor cortometraje ha recaído en 'Game over', de Adrian Cacciola, «por demostrar que cualquier rutina del día a día puede desatar nuestros instintos homicidas». Una pareja de ancianos juega al Scrabble y las palabras que van componiendo se convierten en realidad. En la sección Panorama, el Premio al mejor largometraje es para 'Keratyna', de Miguel Azurmendi, mientras que el mejor corto es 'Humanity', de Tereza Kovandova. 'Una carroña', de Daniel Alegrete, se lleva los Premios del Público y el de interpretación para Eguzki Zubia. El palmarés se proyecta hoy en la Sala BBK a partir de las 17 horas.