«Hoy vivimos 'high tech, low life': tecnología superbuena, vida de mierda»

Miguel Llansó (Madrid, 1979) asegura que pierde dinero con sus películas: «Desde luego que no vivo de esto, pero gracias a dirigir he conseguido ser ... profesor, un trabajo fenomenal que me encanta». El autor de 'Infinite Summer', a concurso en el FANT, da clases en la Baltic Film, Media and Arts School en la Universidad de Tallin, la capital de la lejana Estonia. Lleva ocho años viviendo en el país báltico, el más digitalizado del mundo, y antes residió en Etiopía, donde trabajaba en la Embajada de España.

Repasemos la escueta filmografía de Llansó, que constaba hasta la fecha de dos largometrajes disponibles en Filmin. 'Crumbs' (2015) es, según la sinopsis de la plataforma, «un filme de ciencia ficción distópica, postapocalíptica y surreal, rodado en Etiopía y entre cuyos referentes encontramos de Michael Jordan a Michael Jackson pasando por Superman, Santa Claus y una segunda generación de nazis». Cuatro años después llegó 'Jesus Shows You the Way to the Highway' (Jesús te muestra el camino a la autopista). Copio y pego: «Descrita como un 'Matrix' en ácido, la cinta sigue a dos agentes de la CIA que tienen que destruir un peligroso virus informático llamado Unión Soviética». Tráiler de 'Infinite Summer'. A falta de ver sus trabajos anteriores, 'Infinite Summer' (Verano infinito), se adivina su obra más accesible, un thriller de ciencia-ficción que Llansó encuadra asimismo en el género del 'coming of age', en el que sus protagonistas viven una experiencia que los hace adultos. Tres amigas de vacaciones en una cabaña a orillas de un idílico lago nadan, beben y flirtean en una aplicación virtual. Se colocan un casco con electrodos en la cabeza, como hacían en 'Días extraños', de Kathryn Bigelow, y visualizan personas objeto de deseo. Un hacker/gurú/charlatán que se llama a sí mismo Doctor Mindfulness invita a las chicas a experimentar una versión evolucionada del invento, que las sumerge en un trance psicodélico que altera su organismo. La literatura ciberpunk, el manga de Osamu Tezuka y el cine de Cronenberg parecen referencias evidentes de esta fantasía hablada en estonio e inglés, que reserva el humor para una pareja de agentes de la interpol bastante friqui y perdida. «Durante la pandemia mis alumnos comentaban la sensación de soledad, que se acentuaba con la hiperconexión, con los zooms y las redes sociales», recuerda el director. «Todo el mundo se sentía solo, faltaba una conexión profunda. Yo echaba de menos los paisajes abiertos de Etiopía, me sentía encerrado en Estonia, donde no termino de encajar bien. Hacer una película de adolescentes sirvió para implicar a mis alumnos, el rodaje fue como un campamento de verano punki». Ampliar Una imagen de 'Infinite Summer'. Rory Culkin, hermano de Macauley y Kieran, iba a ser el protagonista, «pero una semana antes nos mandó a la mierda». El Gobierno estonio tampoco apoyó el proyecto. Los resultones efectos especiales tardaron dos años y medio en terminarse. Los festivales de Helsinki, Sitges, Montreal y ahora Bilbao han proyectado 'Infinite Summer', que seguramente acabe también en Filmin. Llansó quitó mucha música del montaje «para reflejar el espíritu de silencio de Estonia, donde no se oyen ni los pájaros, un rollo». Un término, «high tech low life», resume sus intenciones: «Tecnología superbuena pero vida de mierda, lo que vivimos hoy». El director madrileño acostumbra a ambientar sus ficciones en un presente indefinido, un poco retro, «una realidad paralela que te permite contener el mundo que estás creando». 'Infinite Summer' apela a corregir «este mundo cínico, en el que todo sucede de forma interesada». «Ese cinismo se puede destruir con compromiso, amor, humor para reírte de ti mismo y compromiso verdadero. Amar tu profesión y compartirla con los demás es el antídoto contra Trump y las guerras».

