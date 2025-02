La escatológica respuesta de Santiago Segura a los que criticaron el «fascista» discurso de su productora en los Goya El actor y director no se mordió la lengua para defender la intervención de su socia María Luisa Gutiérrez

Iñaki Juez Jueves, 13 de febrero 2025, 17:47

«Iros a cagar». Santiago Segura no ha podido reprimir su enfado tras el linchamiento en las redes sociales a su socia, María Luisa Gutiérrez, por su discurso de agradecimiento en la pasada gala de los Goya al que se ha calificado de «fascista» y de «ultraderecha». La productora de 'La infiltrada', ganadora del premio a la mejor película junto a 'El 47' en un ex aequo histórico, dedicó el galardón a las víctimas de ETA, al mismo tiempo que puso en valor su trabajo con el director y actor a la hora de rodar comedias familiares, como 'Padre no hay más que uno', que permiten sufragar este tipo de proyectos cinematográficos más arriesgados.

Durante su entrevista con el periodista Albert Castillón en Youtube, el actor, que se hizo famoso por su papel cinematográfico de Torrente, ha entrado a saco sobre la cuestión: «¿En qué tipo de país estamos viviendo actualmente para decir que ese discurso alguien lo pueda percibir como de ultraderecha? Que he leído cosas así en Twitter». «La gente está loca, se le ha ido la pinza totalmente», añade con estupefacción.

Segura no entiende la multitud de críticas a las palabras pronunciadas por su compañera. «Defender a las víctimas del terrorismo, hablar de la situación de la agricultura y decir que las pelis taquilleras también son necesarias porque dan músculo a la industria para hacer todo tipo de películas, ¿eso es un discurso fascista como he llegado a leer?», se cuestiona. «Iros a cagar, iros a cagar», repite el cineasta visiblemente enojado.

Lo más curioso es que en su discurso la productora de 'La infiltrada', que relata la historia real de una agente de policía que se infiltró en ETA, defendió la importancia de la libertad de expresión, sobre la que sustenta la democracia. «La libertad de expresión se basa en que cada uno, piense lo que piense, y aunque yo esté en las antípodas de lo que piensas tú, que te respete y que tú tengas el derecho a decir lo que piensas», reflexionó en la ceremonia del cine español celebrada en Granada.

Gutiérrez también quiso compartir el premio con «la Fundación Víctimas del Terrorismo, con Covite, y con todas aquellas víctimas reales que han visto la película y que, a pesar del dolor que han sentido, nos han dado las gracias porque es una historia que hay que recordar». «Porque la memoria histórica también está para la historia reciente de este país», puso de manifiesto en su discurso cuestionado por muchos usuarios de las redes sociales.