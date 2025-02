Comenta Compartir

Sepan los inocentes del yo digital que en la plaza pública de las redes sociales, como diría San Pedro, ronda siempre al acecho un león rugiente buscando a quién devorar, casi siempre presas fáciles expuestas a la carnicería comunitaria por la tentación previa de un ... ansia de auto-relevancia que deja huella perdurable de emociones, instintos y opiniones estúpidas. Le ha pasado a Karla Sofía Gascón, autora convicta de unos tuits tan insultantes como retrógrados, tan reaccionarios como discordantes con su aureola progresista o tan relevantes como inconvenientes para el asalto a los cielos. Pecados del yo comunitario cometidos en un espacio inmisericorde de 'relación', socializados con intención bidireccional en un simple clic y ya para siempre imborrables, por mucho que la víctima propiciatoria del león se victimice, los niegue, los difiera a un pasado incierto o los disculpe con un perdón de salón. ¿Habrá que condenar entonces a la otrora deslenguada actriz a que porte eternamente su cruz vergonzante o habrá que pedirle al comunitario león rugiente que distinga el oprobio del pasado de un presente que acechaba un Oscar? Bueno, como a la estupidez tuitera de la susodicha no se le puede oponer la inmediata y oportunista carnicería de las redes sociales, lo lógico es derivar el debate al dilema perpetuo de si se puede o no separar al autor de su obra, es decir, su absurda e insultante ansia de auto-relevancia de una notable interpretación en 'Emilia Pérez'. Yo diría que sí, como también hay que separar la genialidad de Picasso de su homoerotismo o a la obra de Celine de su virulento antisemitismo. Lo que pasa, me temo, es que en esta abyecta contemporaneidad ya resulta imposible lo que Roland Barthes llamaba 'La muerte del autor', es decir, la independencia y la vigencia de la obra sobre su autor. Más que nada, porque ahora los leones rugientes se han multiplicado y porque el respetable solo quiere ya, por encima de todo, carne y circo.

