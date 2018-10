Nueva directora de Zinebi «Contamos con un presupuesto holgado, pero no te lo voy a decir» Vanesa Fernández Guerra releva a Ernesto del Río al frente de Zinebi. / Maika Salguero Vanesa Fernández Guerra afronta su primera edición al frente del festival de cine bilbaíno, que arranca su 60 edición el próximo 9 de noviembre OSKAR BELATEGUI Lunes, 22 octubre 2018, 15:04

Vanesa Fernández Guerra (Durango, 1980) afronta su primera edición al frente del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, que arranca su 60 edición el próximo 9 de noviembre. Profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad del País Vasco, la sucesora de Ernesto del Río, que estuvo 17 años en el cargo, venía desempeñando labores de programación en secciones paralelas de Zinebi.

Fernández Guerra reivindica el carácter especializado en cine independiente de un certamen del que no revela el número de espectadores que tuvo en su anterior edición ni la cuantía de un presupuesto cubierto en su totalidad por dinero público. Los invitados estelares este año son los dos ganadores del Mikeldi de Honor: el tailandés Apichatpong Werasethakul, última Palma de Oro en Cannes, y el argentino Mariano Llinás, que proyectará 'La flor', una película de 14 horas de duración.

– ¿Cuántos espectadores tuvo Zinebi en su última edición?

– No sabría decirte números, lo que sí sé es que cuando preparé la plaza pública vi que en los últimos cuatro años había incrementado notablemente el número de espectadores.

– Pero todos los festivales proporcionan las cifras de asistencia...

– No tengo aquí la cifra, ya lo miro.

– Los últimos datos son de hace diez años, cuando este periódico solicitó los datos. Ocho de cada diez entradas eran invitaciones, apenas se vendieron 2.200.

– Las acreditaciones se dan a los directores y a los invitados, y después hay un número escaso de invitaciones para la gente que ha colaborado en ciclos.

– ¿Qué presupuesto tiene el festival?

– Depende de las aportaciones, porque por un lado somos Ayuntamiento y por otro Teatro Arriaga. Contamos con un presupuesto holgado para ser un festival mediano-grande, sin ser un festival de industria.

– ¿De cuánto?

– No voy a decírtelo.

–Pero si es un festival que se sufraga en su totalidad con dinero público...

– Hombre, no llega al millón de euros. Gijón tiene un presupuesto de 1,2 millones, Sevilla 1,1 millones...

– ¿Se han buscado patrocinadores privados, como ocurre en otros festivales?

– No. Todo son aportaciones públicas. Hemos hablado con una empresa para proyectos concretos el año que viene. Tenemos el respaldo de Diputación, el Ayuntamiento, Bilbao Ekintza...

– En las bases de la convocatoria pública para el puesto de director se exigían dos años de experiencia como director de un festival de cine o cuatro ediciones gestionando certámenes. Usted nunca ha dirigido un festival ni ha realizado labores de gestión.

– No, pero he programado y tengo mucha gestión. He llevado toda la carga de la gestión vinculada al cine de la universidad y de los proyectos de investigación con Santos Zunzunegui. También se pedían publicaciones, asistencia a congresos, programar ciclos en festivales internacionales, etc...

– Zinebi coincide con el Festival de Cine Europeo de Sevilla, al que acude la prensa especializada y que acapara el interés informativo. ¿No se podían modificar las fechas de celebración?

– No sabes qué periodistas van a venir este año, te has adelantado. Uno de mis objetivos ha sido fortalecer la parte de prensa, que estaba floja. Y es un objetivo cumplido. Nuestras fechas las establece la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), y dice que primero tiene que ir Zinebi y después Gijón.

– ¿No cree que la repercusión informativa se la lleva Sevilla?

– Depende de para qué. El problema sería si coincidiéramos con Gijón, pero eso nunca va a ocurrir.

– ¿Cree que Zinebi tiene repercusión en la ciudad, que es un festival querido por los bilbaínos?

– Sí, más de lo que yo pensaba. De hecho, cuando voy por la calle noto el cariño de la gente hacia Zinebi. Creo que en los últimos años la gente participa cada vez más en sus actividades.

– Está claro que Zinebi no es el Zinemaldia, pero se agradecerían unas dosis mínimas de glamour con algún invitado relevante.

– ¿A qué te refieres con glamour?

– A que venga alguien conocido, popular.

– ¿A nivel popular dices el pueblo? Puede ser una línea a trabajar, pero nuestra apuesta claramente decidida es el cine independiente. Entiendo que el glamour es esa masa de personas que se acercan al hotel Carlton... Si la apuesta es por el cine independiente, hemos acertado.

– Teniendo como una de las sedes el Museo Guggenheim, quizá no sea tan difícil traer a un director de talla internacional.

– Yo estoy muy orgullosa de nuestros Mikeldis este año. Apichatpong Weerasethakul ganó la Palma de Oro en Cannes.

– ¿Quiénes serían entonces los invitados estelares este año?

– Los dos Mikeldis de Honor (Apichatpong Weerasethakul y Mariano Llinás) y contar con todos los estrenos de los largometrajes documentales. Que Werner Herzog, Frederick Wiseman y Rithy Pahn hayan querido estrenar aquí en vez de en otros festivales españoles que se celebran en esas fechas ha sido toda una declaración de intenciones.

– Adelanta una gala de inauguración donde no habrá «un desfile de modelos de la talla 36». ¿A qué se refiere?

– Cuando era espectadora veía que en las galas una actriz leía un guion sin más, no había una parte artística ni un contenido muy trabajado. En las dos últimas ceremonias ya se establecieron ciertos juegos, como que una guionista lea el guion de la gala. «Cuartitos de artes escénicas», como los define la Sra. Polaroiska, que se ocuparán de presentar la gala.

– Es la primera mujer directora en la historia de Zinebi.

– Es algo natural. Mar del Plata, que es el festival más importante de Latinoamérica, lo dirige una mujer, Viena, Locarno... Me lo tomo con responsabilidad, humildad y con mucha ilusión.

– Los tres jurados de distintas secciones están compuestos en su integridad por mujeres.

– Yo veo a once profesionales, quizá eres el único que te has fijado.

– ¿Con cuánta frecuencia acude al cine?

– Todas las semanas dos o tres veces, además de todas las películas que tengo que ver para Zinebi. Y todos los festivales a los que tengo que acudir.

– ¿Qué tipo de cine le gusta?

– De cine español, influenciada por Santos Zunzunegui, todos los directores de la escuela catalana. Soy muy fan de Pere Portabella. Soy amante de grandes documentalistas como Agnès Varda,Chantal Akerman, Werner Herzog... Nos vislumbraron el momento en el que académicamente estábamos interesados por el documental. Y Jonas Mekas, indudablemente. Pero también me gusta otro tipo de cine, ¿eh? Consumo cine de entretenimiento de Telecinco, he visto la de Gracia Querejeta, nunca la programaré pero la he disfrutado a mi modo.