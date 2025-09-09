La chica bilbaína que quiere meterse monja y compite en San Sebastián

Existe mucha expectación por descubrir el tercer largometraje de Alauda Ruiz de Azúa tras el éxito obtenido por 'Querer', la serie española con mejores críticas ... de la pasada temporada. 'Los domingos' compite en el Festival de San Sebastián, que arranca el próximo 19 de septiembre, y en él la directora baracaldesa vuelve a hablar de la familia, como en su ópera prima 'Cinco lobitos', con la historia de una chica de 17 años que descoloca a su familia al anunciar que quiere hacerse monja y recluirse en un convento de clausura. He aquí el tráiler en exclusiva:

La debutante Blanca Soroa da vida a esta joven bilbaína que estudia en un colegio religioso y siente la llamada de la fe. Miguel Garcés encarna a su padre, que respeta, a su pesar, su decisión, mientras Patricia López Arnáiz encarna a la tía, que tratará de impedir que su sobrina tome los hábitos. Nagore Aranburu es la hermana superiora. 'Los domingos' toma su nombre del día en el que se reúne la familia para comer y sacarse los trapos sucios. La cinta, que se estrenará en cines el 17 de octubre, lanza un interesantísimo debate sobre la enseñanza en centros religiosos y las vocaciones.

Tras firmar 'Querer', mejor serie dramática, guion y actriz protagonista para Nagore Aranburu en los Premios Feroz, Alauda Ruiz de Azúa inició casi sin descanso el rodaje de 'Los domingos' en Bilbao. La debutante Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera y, de nuevo, Nagore Aramburu protagonizan el filme. Movistar Plus vuelve a estar detrás del proyecto, que cuenta entre sus productoras a Nahikari Ipiña (Sayaka Producciones) y Marisa Fernández Armenteros (Buenapinta Media). Distribuye en cines BTeam, tal como hizo con la exitosa 'Cinco lobitos', que en 2023 consiguió tres Goyas: dirección novel para Alauda Ruiz de Azúa, actriz protagonista (Laia Costa) y actriz de reparto (Susi Sánchez).

Ampliar Póster de 'Los domingos'.

'Los domingos' es, para Ruiz de Azúa, «una historia que implica un terreno delicado, algunas preguntas complejas y un mundo desconocido para mí»