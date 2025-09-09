El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alauda Ruiz de Azúa dirige a la debutante Blanca Soroa en 'Los domingos'.

La chica bilbaína que quiere meterse monja y compite en San Sebastián

Tráiler y póster en exclusiva de 'Los domingos', tercer largometraje de Alauda Ruiz de Azúa que se estrenará en la sección oficial del Zinemaldia

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:47

Existe mucha expectación por descubrir el tercer largometraje de Alauda Ruiz de Azúa tras el éxito obtenido por 'Querer', la serie española con mejores críticas ... de la pasada temporada. 'Los domingos' compite en el Festival de San Sebastián, que arranca el próximo 19 de septiembre, y en él la directora baracaldesa vuelve a hablar de la familia, como en su ópera prima 'Cinco lobitos', con la historia de una chica de 17 años que descoloca a su familia al anunciar que quiere hacerse monja y recluirse en un convento de clausura. He aquí el tráiler en exclusiva:

