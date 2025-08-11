Catherine Zeta-Jones rueda en un viñedo navarro El rodaje de la serie 'Kill Jackie', protagonizada por Catherine Zeta-Jones, se ha trasladado a las centenarias bodegas de Otazu.

Catherine Zeta-Jones continúa su periplo cinematográfico por España para el rodaje de `Kill Jackie´, una nueva serie de Amazon Prime Video que verá la luz el próximo año. En esta producción, la ganadora del Óscar en 2002 por Chicago interpreta a una mujer con un pasado vinculado al narcotráfico que debe enfrentarse a una peligrosa banda de sicarios dispuesta a acabar con su vida.

Se trata de una megaproducción que ha elegido varios escenarios del País Vasco como locaciones de rodaje. Hace unas semanas, la actriz galesa fue vista en Bilbao filmando una escena de persecución en las escaleras de Solokoetxe y, a comienzos de abril, se reunió con el alcalde de la capital vizcaína, Juan Mari Aburto. El pasado viernes, la producción se trasladó a Navarra, concretamente a las centenarias bodegas de Otazu, situadas a ocho kilómetros de Pamplona, que han hecho de plató para el rodaje del thriller internacional.

La serie es la adaptación televisiva de la aclamada novela The Price You Pay del autor Nick Harkaway. Junto a Zeta-Jones, el reparto incluye a figuras connotadas como Ron Perlman (Hellboy), Jonathan Cake (Mujeres desesperadas), Bill Paterson (La casa del dragón), Daniel Ings (The Crown) y Christine Adams (Batman Begins). Además de Bilbao y ahora Navarra, Kill Jackie también tendrá como locaciones ciudades como Lisboa, Londres y Swansea. El rodaje continuará en Bizkaia hasta finales de mes y se calcula que dejará 30 millones de euros en el territorio.

El centenario viñedo navarro

Otazu es un viñedo familiar navarro favorecido por un microclima privilegiado, lo que le ha permitido contar con su propia denominación de origen protegida (D.O.P. Pago de Otazu). El recinto destaca por su notable patrimonio arquitectónico, que incluye un palacio renacentista del siglo XVI, una torre palomar del XIV y una ermita románica del XII. Además, posee una antigua bodega de 1840, reconvertida en un museo del vino y un centro de arte contemporáneo, que alberga más de 150 obras.

Junto a este legado histórico, el complejo cuenta con modernas instalaciones subterráneas, una emblemática sala de barricas y el botellero histórico de la viña. Todo ello conforma un ambiente único en el que se mezclan arte, historia y naturaleza. Ahora también, un escenario de película por donde pasó Catherine Zeta-Jones.