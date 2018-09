Zinemaldia Bradley Cooper aterriza en la traca final del Festival de San Sebastián 02:16 El actor estadounidense Bradley Cooper se hinchó a firmar autógrafos nada más llegar a San Sebastián, a la espera de que hoy presente su película 'A Star is Born'. El actor, que llegó a Biarritz en vuelo privado desde Londres sin Lady Gaga, desata la locura entre sus fans MITXEL EZQUIAGA Sábado, 29 septiembre 2018, 10:04

Menuda traca final para cerrar una edición tan intensa. Bradley Cooper aterrizó ayer en el Zinemaldia y protagonizó otra llegada multitudinaria: la más intensa de este año, con casi diez minutos atendiendo a los fans. Un vuelo privado trajo al actor a Biarritz desde Londres, donde la víspera había presentado la misma película que le trae a San Sebastián, 'A Star is Born', que él mismo ha dirigido. En la capital británica estuvo acompañado de Lady Gaga, coprotagonista del filme, pero a Donostia vino sin ella. Y sin su novia, la modelo y actriz rusa Irina Shayk.

Cooper llegó al María Cristina pasadas las nueve de la noche. Allí le esperaba una legión de fans a la que respondió con calor desatando la locura. Hoy presentará su filme en el Victoria Eugenia, con alfombra roja previa incluida que se prevé masiva. El pase es a las seis y cuarto de la tarde.

Maribel Verdú presenta hoy una gala que se prevé tranquila tras las críticas de Galán al humor del estreno

La amplia nómina de estrellas de esta 66 edición se cierra hoy con Chris Hemsworth, que actúa en la película de clausura, «Bad Times At The Royale», dirigida por Drew Goddard. El actor asistirá la gala del Kursaal, donde Maribel Verdú y Edurne Ormazabal presentan la entrega de premios. La ceremonia vuelve a estar dirigida por Borja Cobeaga, Diego San José y Borja Echevarría. Advierten que la gala de hoy será tranquila, centrada en los galardones, pero no se descartan sorpresas. El exdirector del festival Diego Galán escribió ayer un artículo en el que criticaba con dureza el humor de la inauguración. 'Risas que dan pena', titulaba.

¿Por qué está Paulina Rubio?

Siguen llegando estrellas de todo tipo. La cantante Paulina Rubio se sumó también ayer a al festival. Nadie sabe oficialmente por qué esta aquí: ¿quizás es una de las sorpresas de la clausura? En el Zinemaldia, tan plural, conviven la mexicana, la 'instagramer' Dulzeida, que arrasa entre los jóvenes, y un Willy Toledo que fue vitoreado en el Kursaal como un Rolling Stone de la izquierda. Se habla mucho de la 'troupe Almodóvar', pero Fermin Muguruza también recluta grupos multicolores con gran capacidad del espectáculo, aunque sea con mensaje. La proyección de 'Black Is Beltza' en el Kursaal pequeño cerraba la sección Zinemira y fue toda una celebración.

Emociones distintas, pero muy intensas, fueron las protagonizadas por todo el equipo de 'Campeones', la película de Javier Fesser. Ese grupo de actores con distintas capacidades vivió un día especial con su photocall, las tandas de entrevistas y sobre todo el recibimiento en el Velódromo, donde presentaron tanto la película que representará a España en los Oscar como el documental rodado sobre sus vidas reales.

No son pocos los bares o restaurantes de la Parte Vieja donde Coronado entra como un cliente más

Uno de los actores, Jesús Vidal, veterano seguidor de la Real, tuvo el privilegio añadido de visitar Anoeta y ser obsequiado por el club txuri urdin. «Hoy soy el hombre más feliz del mundo», contaba luego a sus compañeros.

Otro grupo concitó ayer las atenciones: Enrique Urbizu, José Coronado, Juana Acosta y el resto de reparto de la serie 'Gigantes', presentada fuera de concurso en Sección Oficial. «San Sebastián es mi casa», repetía José Coronado a quienes le volvían a saludar ayer. No son pocos los bares o restaurantes de la Parte Vieja donde Coronado entra ya como un parroquiano más. Es de los que puede decir «ponme lo de siempre». A su lado, Juana Acosta escribía en Instagram «cuánto te quiero, San Sebastián», haciendo méritos para el Tambor de Oro.