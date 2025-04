Crítica de... 'Warfare: Tiempo de guerra' (2025): Reventados en tierra hostil

Comenta Compartir

Unos Navy Seals (fuerza de operaciones especiales de la Armada de los EE UU) quedaron atrapados como ratas en una casa de Ramidi habitada por gente normal que habían tomado por ser la mejor posición desde donde llevar a cabo la acción para la que habían sido equipados como orugas acorazadas de dos patas. Sucedió en aquella guerra sin épica, lírica o romanticismo a la que se opuso todo el mundo menos Bush, Aznar y Blair, la de Irak.

Valoración Datos Dirección y guion: Alex Garland y Ray Mendoza.

Fotografía: David J. Thompson.

Intérpretes: Joseph Quinn, D'Pharaoh Woon-A-Tai, Cosmo Jarvis.

Duración: 95 minutos

Alex Garland, el magnífico cineasta de 'Civil War', el inquietante autor de 'Aniquilación' y 'Men', decidió colaborar con el Seal Ray Mendoza, que había participado en la misión, para contarla, juntos, en imágenes. Ray estará orgulloso de ser un Seal, no lo negaré, pero lo único que ha conseguido en este filme es que por unos momentos nos entren dudas sobre nuestra admiración hacia Garland. No le creíamos capaz de rematar de manera tan ridícula, así a lo 'Murieron con las botas puestas', un filme tan poderoso en cuestión del diseño y las mezclas de sonido (no por nada Freemantle tiene un Oscar por 'Gravity') y tan fiero y feroz en su composición, fotografía, ritmo, montaje y producción.

Ray Mendoza ha entrenado soldados,ha sido asesor militar cinematográfico, ha saltado de terapeuta en terapeuta para sanar su estrés postraumático. Y ha acabado (¿con la complicidad de Garland!) de mala manera esta 'Warfare' mega-archi-hiperrealista en la que las bombas revientan cuerpos y los heridos aúllan entre el humo, el polvo y la sangre; esta película donde la guerra es de verdad, de carne, hueso y balas por más que haya apoyo digitalizado; un filme seco, sin épica, lírica ni heroísmo y sí ahíto de morfina y miedo. Machacado con la típica tontada de los supervivientes visitando el rodaje y el baratísimo recurso de las fotos de los soldados confrontadas a las imágenes de sus intérpretes. Hay finales que, sí, revientan películas.