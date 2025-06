Crítica de 'Blindado' (2025): No te metas en ese coche

Pero ya lo has hecho, ¿verdad amigo? Te has metido en ese SUV que como te indican las páginas de Internet generadas por IA no ... circula por las carreteras sino que es un vehículo ficticio imaginado a partir de un Land Rover Defender. Seamos precisos, se usaron dos. Dos 'Dolus' iguales. Uno para las escenas principales y otro para la acción (todavía le estoy copiando a la IA).

Valoración Datos Director David Yarovesky.

Intérpretes Bill Skarsgård, Anthony Hopkins, Michael Eklund.

Guion Michael Ross en un remake del escrito por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Duración 95 m.

El caso es que ya te has metido. Era tentador, ¿no? Un coche de lujo con las puertas sin cerrar en un parking a cielo abierto en un barrio de, digamos, mala muerte y peor vida. Ya estás dentro y las puertas se han atrancado. Todo se ha bloqueado. No hay salida. Las vas a pasar moradas porque detrás de esta trampa está Anthony Hopkins quien, como deberías saber, antes de ser 'El padre', fue Hannibal Lecter. Peor aún, no es solo que estés en sus manos. También en las de Sam Raimi que aquí oficia de productor, pero en tiempos fue el director de 'Terroríficamente muertos'

No debiste meterte. Pero ya lo has hecho. Se nota que no has visto la película argentina '4x4', de Mariano Cohn. Macanuda, tú. En realidad, cuenta exactamente lo que te está pasando y te va a pasar a ti. Pero con estilo austral. Ya sabes, la crisis eterna del país del de la motosierra. De hecho, tu 'Blindado' está basada en la de Mariano. Deberías haberlo sabido. Te habrías ahorrado un mal rato increíble. Pero claro, no habríamos tenido película. Y hubiese sido una pena. Porque, por más que los cafres de siempre la hayan llamado de todo menos bonita y acusado hasta de reaccionaria (por más que tú defiendas la ley de la calle y analices a Dostoievski), ciertamente funciona mejor que bien. Entre otras cosas porque puede que David, el director, no sea Guillermo del Toro, pero tiene pericia y oficio para filmar el espanto.

No debiste meterte, pero ya que estás dentro y atrapado, alégranos el día. Tú puedes.