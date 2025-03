Crítica de 'Por todo lo alto' (2024): 9,32 puntos y un bolero

Lo supimos en cuanto la vimos en aquella sesión del Cannes que fue de 'Emilia Pérez' y 'Anora'. Supimos que 'En fanfare' (el título que ... le han puesto en castellano da grima) iba a romper en los cines. Y así lo está haciendo en San Juan de Luz, Biarritz y Bayona, donde lleva tiempo reventando la taquilla.

Lo supimos en cuanto comunicaron su inclusión en la sección 'Perlak' del Zinemaldia, esa en la que los espectadores son soberanos y deciden con sus votos la película que se hará con el Premio del Público. Iba a ganar, fijo. Y ganó, claro. Lo que no imaginábamos es que conseguiría la puntuación más alta (9,32 sobre 10) de toda la historia de dicho galardón.

Valoración Datos Dirección: Emmanuel Courcol.

Guion: Courcol, Irène Muscari.

Fotografía: Maxence Lemonnier.

Música: Michel Petrossian.

Intérpretes: Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Succo.

Francia. 103 minutos.

No nos lo habíamos imaginado pero era comprensible, justo y honesto porque, por más que les digan que 'En fanfare' es tierna, no deben traducir 'tierna' por 'ñoña'. Es humanista. Es humana. Está al y del lado de los que siempre hemos sabido que debemos estar. Sin tonterías. Sin milagros. Sin ángeles de esos que, al parecer, pasan por Brooklyn (no era mala aquella obra de Vajda) pero a los que nunca se les ocurrirá acercarse a Valincourt, una población destartalada económica, industrial y anímicamente, perdida al norte de Francia.

Humana, humanista. No podía haber sido de otra manera. Lo supimos cuando vimos en la ficha técnica el nombre de uno de sus productores: Guédiguian, el director marsellés que asume muchos compromisos sociales, políticos, personales cuando filma 'Marius et Jeannette', 'La casa junto al mar' o '¡Que la fiesta continúe!'.

'En fanfare' tiene su punto díscolo, áspero, delicioso. Sus pequeños rencores. Sus diatribas a una sociedad que no nos gusta como nos ha quedado. Sutil. Triste-alegre, deja un puntito de amargura. Además, sabemos que si suena el 'Bolero' de Ravel, toda película sienta bien. Sí, incluso '10, la mujer perfecta'.