Almodóvar competirá por sexta vez por la Palma de Oro en Cannes con 'Dolor y gloria' Pedro Almodóvar en el Festival de Cannes de 2017, en el que fue presidente del jurado. La película más personal del manchego, que ha rebasado los 4 millones de euros en España, se las tendrá que ver con los últimos trabajos de Terrence Malick, Ken Loach y los Dardenne OSKAR BELATEGUI Jueves, 18 abril 2019, 16:29

'Dolor y gloria' solo le está reportando satisfacciones a Pedro Almodóvar. Todavía en cartel en más de 300 cines españoles, su filme más personal y autobiográfico ha convencido a la crítica y a 720.000 espectadores (más de 4 millones de euros de recaudación). Su inclusión en la sección oficial del Festival de Cannes, que se celebrará del 14 al 25 de mayo, no ha constituido ninguna sorpresa. Será la sexta vez que el director compita por la Palma de Oro tras 'Todo sobre mi madre', 'Volver', 'Los abrazos rotos', 'La piel que habito' y 'Julieta'.

'Douleur et gloire' cuenta con un póster francés bastante más sugerente que el español, en el que se recorta la sombra hitchcockiana del manchego tras el personaje que encarna Antonio Banderas, indisimulado alter ego del director. Idolatrado en Francia, Almodóvar cuenta con muchas posibilidades de alzarse por fin con la Palma de Oro con una obra contenida y depurada, que rezuma melancolía y marca un fin de ciclo. Su estreno en Francia volverá a ser un acontecimiento.

La lista de autores de prestigio con los que Almodóvar se las tendrá que ver incluye, entre otros, a Ken Loach, que bate récords al competir en Cannes por decimocuarta vez con 'Sorry we missed you', Marco Bellocchio ('Il traditore'), Bong Joon-ho ('Parasite'), los hermanos Dardenne ('Le jeune Ahmed') y Terrence Malick ('A Hidden Life'). El certamen se inaugura con 'The Dead Don't Die', particular interpretación del cine de zombis a cargo de Jim Jarmusch con Bill Murray y Adam Driver, y contará con la presencia de dos particulares 'estrellas': Elton John, cuyo 'biopic', 'Rocketman', aspira a repetir el éxito de 'Bohemian Rhapsody', y Diego Armando Maradona, objeto de un documental.

Póster francés de 'Dolor y gloria'.

Dos directores españoles mostrarán sus trabajos en la sección 'Una cierta mirada': Albert Serra viaja a la Revolución francesa en 'Freedom' y Oliver Laxe, que con sus dos títulos anteriores, 'Todos vosotros sois capitanes' y 'Mimosas', también estuvo en Cannes, da el protagonismo a un pirómano condenado que regresa a su aldea de Lugo en 'O que arde'.