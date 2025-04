Akira, las Horror Girls y Soy una Pringada se dan cita en el FANT

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao desvela poco a poco los contenidos de su 31 edición, que se celebrará del 2 al 10 de ... mayo. Proyecciones, exposiciones, conciertos y clases magistrales componen una programación con el fantástico como eje conductor. La muestra 'Akira y los animales que lo cambiaron todo', título del ensayo ilustrado de Felipe Múgica, profundiza en el largometraje de Katsuhiro Otomo. Cuando se estrenó en 1988, los espectadores españoles apenas conocían conceptos como manga y anime.

El Centro Municipal de Abando acoge una exposición que hará las delicias de los fans del anime más célebre en Occidente, que transcurre en Neo-Tokio en 2019, años después de la III Guerra Mundial. Un clásico del ciberpunk que transformó la concepción que teníamos de la animación oriental, asociada hasta entonces a series televisivas como 'Heidi' y 'Mazinger Z'.

'Horror Girls' es el título del libro editado por el Festival de Sitges que analiza la presencia de directoras en el género de terror. En 1973 se estrenó la primera película de horror dirigida por una mujer en España: 'Vera, un cuento cruel', de Josefina Molina. Más de cincuenta años después, solo una veintena de directoras se ha aproximado al género en nuestro país. La crítica de cine de este diario Begoña del Teso presentará un volumen centrado en realizadoras de España, Francia, Alemania e Italia.

FANT también ha programado la muestra 'Space Opera euskal komikian', que reunirá en el Centro Municipal de Begoña cómics vascos relacionados con los viajes espaciales. Por su parte, el Centro Municipal de Abando acogerá 'Zeren beldur? - Quién dijo miedo', una exposición promovida por el espacio de creación Nahiarte, en el que participan artistas con discapacidad psíquica o intelectual.

Metal y pop-rock

El jurado de las películas a concurso está compuesto por Justo Ezenarro, director del certamen hasta su jubilación el año pasado; Diana Rojo, guionista de series como 'Luimelia' y 'No me gusta conducir'; y Esty Quesada, más conocida como Soy una Pringada. La youtuber, actriz, directora y creadora de contenidos baracaldesa cerrará el FANT el 9 de mayo con una sesión como DJ en la sala Kobak. También habrá un concierto el 30de abril en Bilborock a cargo de She is a Devil, un grupo que fusiona el metal actual con elementos del pop-rock de los 80.

El Festival de Cine Fantástico bilbaíno otorga todos los años el Premio Fantrobia, que reconoce a una figura emergente del género. Este año Enrique Buleo recogerá el galardón gracias a su ópera prima, 'Bodegón con fantasmas', estrenada en salas el pasado mes de febrero tras su paso por Abycine y la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián.

Buleo, que en su página web se presenta con una foto suya de niño vestido de vampiro, ha rodado en Villanueva de la Jara (Cuenca) una comedia surrealista que bebe por igual de Berlanga y José Luis Cuerda. El director ofrecerá una clase magistral el 8 de mayo en la Sala BBK: 'Método de trabajo: de la inspiración a la pantalla'.