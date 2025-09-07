El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Vista exterior del pabellón de baños vasco-nipón en la Exposición Universal de Osaka. Elsa&Kuma

Baños vascos en la Expo de Osaka

La arquitecta bilbaína Elsa Escobedo y su pareja, Shohei Kuma, construyen el pabellón de váteres: es unisex, utiliza el ciclo del agua y materiales reciclables

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:11

A poco que se hayan sufrido las casetas de los servicios públicos en festivales de música o fiestas patronales, donde uno no sabe bien cómo ... entrar, qué tocar y a veces tampoco cómo salir, es de apreciar cuando parecen diseñadas para disfrutar de un cóctel, aunque por allí tengan que desfilar los millones de visitantes de la Exposición Universal, que este año se celebra en la isla artificial de Yumeshima, en Osaka (la tercera ciudad más grande de Japón) hasta el 13 de octubre. Es el caso del pabellón bautizado como 'One Water', obra de la urbanista bilbaína Elsa Escobedo y su pareja, el arquitecto japonés Shohei Kuma. ¿Qué tiene de especial y qué pinta una vasca allí?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  2. 2 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  3. 3 La historia más exitosa del negocio en el deporte: la familia que se hizo multimillonaria con un billete de 50 euros
  4. 4

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  5. 5

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»
  6. 6

    Alarma en la Fiscalía por los menores tutelados víctimas de agresiones sexuales
  7. 7

    La gran noche de Uri Geller
  8. 8

    Un centenar de embarcaciones surcan la ría desde Santurtzi a Bilbao en una multitudinaria marcha a favor de Palestina
  9. 9

    Nuevo intento de okupación en un pabellón en Barakaldo: «Tenemos miedo, no podemos seguir así»
  10. 10

    Alcaraz, a la final con un recital ante la última leyenda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Baños vascos en la Expo de Osaka

Baños vascos en la Expo de Osaka