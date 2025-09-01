El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Idurre Alonso, al final de sus vacaciones en Bilbao. Jordi Alemany
Idurre Alonso (Dir. de Colecciones Modernas y Contemporáneas en el Instituto de Investigación Getty)

«Trump quiere revisar las exposiciones para garantizar el alineamiento con sus políticas»

La experta vizcaína trabaja en un centro de archivos que forma parte del complejo museístico más acaudalado del mundo

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:10

Lleva más de media vida en California. Tiene doble nacionalidad y la sensación de que el tiempo vuela. Pero Idurre Alonso (Bilbao, 1979) aprovecha cada ... minuto. Con 20 años trabajó unos meses en el Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach y no tardó en volver con un contrato de trabajo, una vez acabada la carrera de Historia del Arte en la UPV/EHU. En aquella pinacoteca pasó 13 años y organizó más de 40 exposiciones. Hasta que 2015 fichó como curadora de Colecciones Latinoamericanas en el Instituto de Investigación Getty, que forma parte de un complejo museístico (Centro Getty) en un terreno de 44,5 hectáreas en las colinas de Brentwood, al noroeste de Los Ángeles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  2. 2

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  3. 3 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  4. 4

    La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia
  5. 5

    «Si veo que tengo razón, ya pueden venir chinos, rusos y americanos que no me van a callar»
  6. 6 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  7. 7

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  8. 8

    Las incógnitas de la muerte de Mati Muñoz: ¿qué pasó en la habitación 107, una discusión o un plan organizado?
  9. 9

    Vuelve la mili, parón económico, auge ultra... ¿Qué le pasa a Alemania?
  10. 10

    El radar de tramo de Saltacaballo retrasa unos días el comienzo de las multas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Trump quiere revisar las exposiciones para garantizar el alineamiento con sus políticas»

«Trump quiere revisar las exposiciones para garantizar el alineamiento con sus políticas»