Guillaume Kientz, director de la Hispanic Society de Nueva York.

Guillaume Kientz

«Es necesario que los museos conecten con la sociedad»

Un acuerdo de préstamo a la Generalitat Valenciana de 220 obras de Sorolla refleja el renovado dinamismo de la Hispanic Society de Nueva York que marca su responsable

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:36

Ha sido durante casi diez años conservador de arte español y latinoamericano en el Museo del Louvre y también de arte europeo en el Museo ... Kimbell de Forth Worth, Texas. Desde 2020 Guillaume Kientz (Estrasburgo, 1980) es el director de la Hispanic Society de Nueva York, la institución fundada en 1904 por el magnate y erudito Archer Milton Huntington, entre cuyos fondos vinculados al arte y la cultura de España y América Latina se cuenta con pinturas del Greco, Ribera, Antonio Moro, Zurbarán, Velázquez, Goya, Rusiñol, Zuloaga y Sorolla. Precisamente, la amplia colección de este último ha permitido a la institución neoyorquina cerrar con la Generalitat Valenciana un acuerdo de préstamo a cuatro años prorrogables de 220 obras de Sorolla que serán exhibidas en el Palacio de Comunicaciones de Valencia, a cambio de un canon anual de 1.150.000 euros.

Te puede interesar

