Cuatro médicos-fotógrafos con el objetivo muy claro

Se presentan como «pájaros de cuidado», sin miedo a remontar el vuelo y anidar donde nadie les llama. Son cuatro médicos y fotógrafos apasionados. La ... cámara les acompaña en todos su viajes o trayectos, de larga o corta distancia, lo mismo da que se vayan hasta Guatemala como cooperantes o se limiten a pasear a lo largo y ancho de la playa de Zarautz. Son vizcaínos y muchos de sus pacientes (actuales o pasados, porque hay dos jubilados) puede que desconozcan su pasión secreta. Hablamos de los pediatras Roberto Fernández de Pinedo Montoya y Jesús Rodríguez Ortiz de Salazar, el internista Miguel Ortega Allanegui y el dermatólogo José María Villa González.

«Roberto y yo estamos jubilados, es decir, tenemos más trabajo que nunca. Txutxin y Jose Mari son los que siguen en activo», detalla con humor Miguel Ortega Allanegui, poco después de la inauguración en la sede de las Juntas Generales de Bizkaia de una exposición que recoge el trabajo de los cinco colegas. Se presenta bajo el título de 'La corneja cenicienta' pero no tiene ninguna relación con la ornitología sino con la libertad y aspiración a la felicidad de todo el mundo. Se trata de una antología de cerca de 30 fotos cargada de humanidad y esperanza, de pequeño y gran formato, en color y tonos grises, que lo mismo muestran la abolladura de un cristal, con empaque de estrella nova, que a un grupo de niños de Mali con gesto serio y el alma asomando a los ojos.

También llama poderosamente la atención una imagen crepuscular en blanco y negro, con dos casas sobre una colina y una cruz, que aparece acompañada de una frase que lo dice todo: 'Tuve hambre y me disteis de comer... aparte'. Es una imagen con la impronta del pediatra Jesús 'Txutxin' Rodríguez Ortiz de Salazar, que no puede sustraerse al drama de la inmigración y el sufrimiento de niños «que solo piden que se les quiera, nada más, es algo universal aquí y en todas partes». La misma sensación despiertan las escenas captadas por Roberto Fernández de Pinedo, que ha pasado largas temporadas en África y América Latina «y siempre que llego a Barajas me repito lo mismo, no tengo derecho a quejarme de nada».

Mirando las estrellas

Todos ellos tienen debilidad por la fotografía desde la juventud. Es una afición que cultivan con esmero y buenos reflejos. No paran quietos pero siempre están alertas para congelar el momento y marcar un hito en el camino. «No nos hemos dedicado profesionalmente a ello, pero cultivamos la vocación. Nos gusta mirar sin prisas. Yo ahora también estoy volcado en la astronomía. ¿Sabe que se pueden hacer fotos magníficas de las estrellas con el móvil? Mire, mire, que le enseño...», explica Miguel Ortega Allanegui, mientras busca en su 'smartphone', en mitad de la sala de exposiciones, junto a una estampa colorista, casi impresionista, de las piernas de su mujer y otra de la cúpula del Edificio Albia que parece reflejarse en un charco. Nada le es ajeno «porque la vida se abre camino en todas partes«.

La muestra, de entrada libre, forma parte de la Semana de Humanidades que celebra cada año la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, la más antigua de España, fundada oficialmente en 1895. Es una entidad que gira en torno a la formación continua de los profesionales, la divulgación y el fomento de la investigación. Pero sin descuidar las muchas facetas creativas del gremio, que siempre ha destacado en campos como la música, la literatura y la pintura. Agurtzane Ortiz, presidenta de la Academia de las Ciencias Médicas, se mostraba ayer muy orgullosa del talento de sus colegas y aprovechó de reivindicar el título y significado de la muestra: «La corneja cenicienta es un ejemplo de adaptación y libertad. Cría en una gran variedad de climas, desde el subártico a los desiertos, y no entiende de fronteras». Esa libertad natural y, por lo tanto, humana es la que han querido plasmar los médicos-fotógrafos.