Conil, Menorca, Hondarribia... Todos los mares están en Santurtzi

Isabel Ibáñez Martes, 25 de marzo 2025, 20:10 Comenta Compartir

La Casa Torre Jauregia de Santurtzi ofrece la posibilidad de viajar a diferentes mares, costas y puertos con la exposición 'Itsasoak' de Leire Landa (Santurtzi, 1969), abierta hasta el 3 de abril. Está compuesta por 24 obras realizadas en diferentes formatos y técnicas por esta licenciada en Arquitectura (EHU/UPV) que siempre sintió interés por el dibujo y la pintura. En esta ocasión, presenta una serie de estampas que muestran diferentes aspectos de la costa y en diversos puntos de la geografía española: desde Conil (Cádiz) a Menorca, pasando por El Rompido (Huelva), Plentzia, Hondarribia...

Ampliar 'Puerto de Santurtzi'.

«Soy de Santurtzi -explica la artista- ,y el mar es algo que me inspira muchísimo. Yo veraneaba en Noja, vivo en San Sebastián, y me gusta que siendo siempre el mar el mismo, sea tan diferente en cada sitio. Hago los cuadros a partir de fotos que saco yo misma cuando viajo a los diferentes sitios». Desarrolla su obra en un taller de la localidad guipuzcoana de Hernani, sobre todo en óleo sobre lienzo y madera.

Pinta temas variados, desde retratos a paisajes, «con un enfoque que busca ir más allá de la mera representación», explican los organizadores de la exposición. «Su objetivo -añaden- es capturar no solo la apariencia de la realidad, sino también su esencia emocional o la atmósfera del lugar. El color, la textura y el trazo son elementos esenciales, buscando siempre crear composiciones que trasciendan el realismo convencional».

Ampliar 'Hondarribia'.

Landa se reconoce inspirada por el impresionismo abstracto y el expresionismo, «aunque buscando que las obras sigan siendo identificables, invitando al espectador a conectar con ellas». Entre sus retratos (no están en la exposición), destacan los de los artistas Joaquín Sorolla, Giacometti o Chuck Close, el actor Omar Sy, también de otras personas no conocidas para el público, grupos de niños jugando en la calle, o sus familiares. «El retrato me parece un reto, es de lo más complicado, intentar conseguir la expresión de la gente, me llama mucho la atención y me inspira. También cojo ideas de las redes sociales, donde suelo andar enredando.

Al margen de su serie de cuadros dedicados a las costas, los paisajes son otro de los asuntos a los que más obras ha dedicado. Entre estos últimos destacan sus cielos al amanecer vistos desde su casa y los caminos por el bosque entre los árboles (como sus óleos de la Ribera Sacra, en Galicia). También su visión de algunas grandes urbes, como Nueva York, e incluso sus detalles de flores silvestres. Los cuadros expuestos en la Casa Torre de Santurtzi no están a la venta allí, pero es posible acceder a su obra a través de su contacto en instagram (@leire.lan).

'Plentzia'.