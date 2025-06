Los 'collages' de la «impostora» Isabel Coixet

Iker Cortés Madrid Lunes, 9 de junio 2025, 20:07 Comenta Compartir

«Siento que soy una absoluta impostora, pero me siento cómoda siéndolo», dejó caer ayer Isabel Coixet (Sant Adrià de Besòs, 65 años) en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. ¿La razón? La cineasta, autora de películas como 'Mi vida sin mí', 'Mapa de los sonidos de tokio' o la más reciente 'Un amor', basada en la novela de Sara Mesa, presentaba 'Aprendizaje en la desobediencia', una muestra comisariada por Estrella de Diego de medio centenar de 'collages', que forma parte de la programación de PhotoEspaña 2025 y que lucirá en sus paredes desde hoy y hasta el 14 de septiembre.

En 'Aprendizaje en la desobediencia' cabe de todo: desde un autorretrato titulado 'You Were An Accident', un 'collage' digital a partir de una fotografía accidental que la directora se hizo con el móvil y que califica de «antiselfi», hasta la fina ironía que rezuma 'Finally, Everyone Had Taken a Picture of Everything' (Por fin todo el mundo ha tomado una fotografía de todo).

No en vano, Coixet cree posible que la explosión de las redes sociales y la «sobredosis de fotos que nos ahogan» fueran las que la llevaron a dejar de tomar fotografías y mover sus pasos hacia los 'collages' de papeles y fotos, una faceta artística que comenzó a explorar hace ahora unos quince años. En la colección de estas cincuenta piezas, la realizadora catalana trabaja con variedad de soportes y técnicas, que van desde lo digital al lienzo, pasando por el papel, el cartón pluma y el táblex, si bien el grueso de las obras expuestas en el Thyssen datan entre 2021 y 2024. Unas obras, recuerda el museo, que conectan con la gran tradición vanguardista del género -de Hanna Höch a Kurt Schwitters- y vinculan a Coixet con una cierta precariedad, con ese modo de trabajar con poco que, de alguna manera, la directora persigue también en su cine.

La colaboración entre Coixet y el museo comenzó a fraguarse hace algo más de un año cuando esta nueva faceta de la responsable de 'La vida secreta de las palabras' llegó a oídos de Guillermo Solana, director artístico del museo, que se interesó en ver sus trabajos. «Mi gran aspiración era que hicieran postales con ellas», rememoraba ayer Coixet sobre el día en que llegó al equipamiento cultural con una carpeta repleta de aquellas obras.

La comisaria fue la artífice del título, 'Aprendizaje de la desobediencia', un nombre con el que la directora dice sentirse plenamente identificada pues cree que ese ha sido «el eje» de su vida. Y aunque Coixet evitó hacer comparaciones con su cine, De Diego sí que hizo hincapié en que sus 'collages' tienen mucho que ver con sus películas «porque toma cosas cotidianas y las desplaza de su lugar».

«Creo que el collage es la manera de apropiarse de las cosas que te dejan indiferente, que son los espacios entre las cosas. Los recortes no es aquello que estamos recortando, si no aquello que queda alrededor», afirma la ganadora de ocho premios Goya y el Premio Nacional de Cinematografía 2020 en la nota de prensa con la que se anunció el proyecto.

