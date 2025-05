La cineasta Chantal Akerman destapa su intimidad en Artium

Elena Jiménez Viernes, 30 de mayo 2025, 14:23 Comenta Compartir

«Chantal era muy libre e intuitiva. A veces, provocadora. No tenía tabúes. No decía 'hay que filmar así', o 'hay que encuadrar así' o ' ... así no se hace'. Sus elecciones procedían del interior. Tenía una relación física, más que cerebral, con la imagen, los colores, los sonidos, el ritmo». Esas son las palabras -traducidas del francés-, que se escuchan al cierre de la exposición 'Encarar la imagen' (Face The Image), que acoge desde este viernes hasta el 19 de octubre el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, en Vitoria. El visitante las escucha en boca de Claire Atherton (San Francisco, 1963), sobre la cineasta Chantal Akerman (Bruselas, 1950-París, 2015).

El audio, de 17 minutos de duración, funciona como el cierre de un homenaje a treinta años de estrecha colaboración entre ambas, y es un texto que se leyó en el estreno de 'No Home Movie', su última película, que no llegó a presentar al público ya que se sucidió pocos días antes. Hoy ese texto se recupera para la muestra que exhibe el museo Artium y que propone un recorrido por algunas de las instalaciones que surgieron del trabajo de ambas, desde los años ochenta hasta su fallecimiento. «No es una compilación de sus trabajos, no son extractos de películas. Todas son instalaciones que hicimos juntas», ha querido matizar este viernes la propia Atherton, en la presentación del recorrido, visible en la sala A1. «Es una forma de mantenerla a ella, o al menos a su trabajo, vivo», ha pronunciado Atherton en un acto conjunto con el artista Josu Bilbao, que también ha estrenado hoy una creación en un espacio contiguo (sala A2), junto a la directora del centro expositivo, Beatriz Herráez; Catalina Lozano, comisaria jefe del Artium; y Ana del Val, diputada foral de Cultural. La figura materna como obsesión Las obras que se disponen en la planta baja del museo, e invitan a hacer un recorrido circular, en el que Atherton insiste que hay que hacer «su propio camino» y «tomarse tiempo», sí condensan sin embargo bien la esencia artística que marcó Akerman y que ha influido a toda una generación española de cineastas, entre las que se encuentran Isabel Coixet, Alauda Ruiz de Azúa, Elena López de Riera o Carla Simón. Entre los temas que obsesionaron a Akerman durante sus creaciones está su madre, Natalia (Nelly) Akerman, una judía polaca superviviente de Auschwitz. En 'Caminar junto a los cordones de tus zapatos en una nevera vacía' ('Marcher à côté de ses lacets dans un frigidarie vide), por ejemplo, se explora el contenido del diario de la abuela de Chantal, un documento hallado tras su deportación y su muerte en Auscwhitz. Mientras las páginas de la libreta se suceden, de fondo, en blanco y negro, aparece una entrevista con la madre, surgida del making-of de la película 'Demain od déménage' (2004). También es la figura materna la que vuelve a estar presente en 'Mi madre ríe, preludio'; un vídeo en el que la propia cineasta lee las primeras páginas de su libro. Hay más. 'Mujeres de Amberes en noviembre' enseña a través de cinco pantallas a féminas que fuman en las calles. Son imágenes que demuestran bien la revolución que inició la directora sobre la forma de representar la vida de las mujeres. O, por ejemplo, 'Una voz en el desierto', con la cámara situada en el interior de un coche, se narra a través de su voz la desaparición de una mujer mexicana que trabajaba en Estados Unidos. Ampliar Un fotograma de 'Mujeres de Amberes en noviembre' J. Andrade La imagen no es más importante que el sonido. El aura sonora completa a las narraciones visuales. En 'Anochece en Sanghai' se llega a escuchar 'Yo viviré' de Celia Cruz, o 'Nocturno en Paris', basado en los Nocturnos de Chopin. Son cuestiones que ha destacado Herráez, sobre éste y también el proyecto de Bilbao, en el que ambos elementos son igual de importantes: «Estos lenguajes del arte antes eran considerados extra artísticos en el espacio de los museos, pero son productos polifónicos que se inician en una reflexión compartida«. 'Encarar la imagen', que hace también referencia a la forma que Akerman tenía de grabar («nunca grababa desde abajo», ha asegurado Atherton), supone el segundo capítulo del proyecto presentado en el espacio de La Virreina Centre de la Imatge en Barcelona.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión