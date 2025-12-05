Basarte III: Arte y creación en el corazón de la Azoka de Durango Una feria que celebra la diversidad, el legado y la vitalidad del arte vasco contemporáneo

Elena Sierra Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:48 | Actualizado 18:56h. Comenta Compartir

En el marco de la Azoka de Durango, cita ineludible para la creación y la industria cultural vasca, se celebra hasta el 8 de diciembre la III edición de Basarte, Feria del Arte Vasco, consolidada ya como un espacio de encuentro y visibilización para más de un centenar de creadores de Euskadi. La muestra, organizada una vez más por la Asociación Eskuahaldunak de Escultores Vascos, despliega este año seis locales expositivos que suman más de 1.300 metros cuadrados repartidos en los alrededores del recinto ferial. En estos espacios, el público puede adentrarse en un recorrido plural que abarca pintura, escultura, grabado e instalaciones, conformando un amplio panorama de la creación contemporánea vasca.

En uno de los stands de la asociación tendrá lugar, asimismo, la presentación del segundo volumen del libro Artistas vascos, publicación que reúne la obra y trayectoria de ochenta y cinco escultores del panorama actual. Tras el cierre de la Azoka, dos de los locales de Eskuahaldunak permanecerán abiertos al público durante el resto del mes de diciembre, prolongando así la difusión de la obra de los artistas participantes.

Entre las propuestas destacadas de esta edición, figuras como Perier o Ube exhiben instalaciones que dialogan con cuestiones de plena actualidad, subrayando el compromiso del arte vasco con su tiempo y su entorno.

La inauguración de Basarte III quedó marcada por un emotivo acto de homenaje al escultor Iñaki Olazabal, miembro de la asociación fallecido este año. A continuación, el presidente de Eskuahaldunak, Guillermo Olmo, expresó su agradecimiento a los asistentes y valoró de forma muy positiva la calidad y la proyección de la muestra. En su intervención avanzó además el programa de actividades paralelas que acompañarán estos días a la feria: charlas sobre la situación del arte vasco, proyecciones y diversos encuentros diseñados para fomentar el diálogo creativo.

Basarte III reafirma así su vocación de ser un escaparate privilegiado de la creación artística vasca, una plataforma viva donde conviven tradición, innovación y reflexión estética, en armonía con el espíritu cultural que inspira desde sus orígenes a la Azoka de Durango.