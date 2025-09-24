El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Asensi se ha inspirado en una antigua mina de cobalto en el Pirineo. R. A.

Ra Asensi lleva a Róterdam una performance de sello bilbaíno e inspiración pirenaica

'A Cobol. La tierra fonda s'en puya suspirando' entrelaza escultura, vídeo y arte performativo

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Bilbao

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:54

Ra Asensi, artista de Bilbao, lleva este mes de septiembre su propuesta propia de performance y de instalación a los Países Bajos, en concreto a ... Róterdam, en el marco de la iniciativa Test_Lab: Geophysical Exploration, que reúne a cuatro artistas de diferentes nacionalidades para compartir sus investigaciones. Se celebrará una única noche, la de este jueves 25, en V2_ Unstable Media, un centro interdisciplinario de arte y tecnología mediática en funcionamiento desde 1981 y que es desde hace años punta de lanza de las vanguardias de creación en los Países Bajos.

