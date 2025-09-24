Ra Asensi lleva a Róterdam una performance de sello bilbaíno e inspiración pirenaica

Ra Asensi, artista de Bilbao, lleva este mes de septiembre su propuesta propia de performance y de instalación a los Países Bajos, en concreto a ... Róterdam, en el marco de la iniciativa Test_Lab: Geophysical Exploration, que reúne a cuatro artistas de diferentes nacionalidades para compartir sus investigaciones. Se celebrará una única noche, la de este jueves 25, en V2_ Unstable Media, un centro interdisciplinario de arte y tecnología mediática en funcionamiento desde 1981 y que es desde hace años punta de lanza de las vanguardias de creación en los Países Bajos.

La obra, 'A Cobol. La tierra fonda s'en puya suspirando', surge de años de investigación en torno a una mina de cobalto abandonada en los Pirineos -explotada en su día por compañías alemanas, inglesas y francesas-, situada en el mismo valle donde aún vive parte de la familia de Asensi. Según explica, «el cobalto fue antaño fuente de pigmentos azules y hoy es esencial en las baterías que alimentan móviles y coches eléctricos». El fruto de esta investigación artística entrelaza escultura, vídeo y performance en una instalación interactiva «que cuestiona nuestra relación con la geología, la extracción y la memoria».

Más a fondo, la iniciativa Test_Lab: Geophysical Exploration -comisariada por Florian Weigl- reúne a cuatro artistas internacionales -Gökay Atabek, Louis Braddock Clarke, Ecaterina Grigorieva y Asensi- para compartir sus prototipos artísticos. Así, durante la velada, el público se encontrará con películas geológicas mediadas por IA, instrumentos construidos a mano, memorias sonoras del cobalto, paisajes acústicos bajo el agua e incluso una bebida destilada a partir de madera de IKEA.

«La extracción minera fue una promesa de progreso para la generación de mi abuela, pero su legado es complejo», recuerda Ra Asensi, para quien el proyecto es a la vez «íntimo y universal»: un ensayo poético en forma de vídeo, una performance y «una invitación a repensar cómo el pasado profundo de la tierra sigue dando forma a nuestro presente».