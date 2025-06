La artista que estampó la palabra perdedor en una foto de Trump llena el Guggenheim con sus eslóganes críticos

Isabel Ibáñez Lunes, 23 de junio 2025, 13:04 | Actualizado 13:20h. Comenta Compartir

En una época en la que parece haberse vuelto indispensable hacerse selfies para colgarlos en alguna red social, la artista conceptual Barbara Kruger (Newark, EE ... UU, 1945) no se deja fotografiar ni filmar. La cascada de rizos pelirrojos que aparece en un corto que sobre ella hizo Pippa Bianco, no es suya, aclara. Porque lo que quiere que se vea es su obra, y vaya si se ve. En primer lugar por el tamaño gigantesco de la tipografía de sus característicos textos, que a partir de hoy inundan el Guggenheim por dentro, adaptándose a sus sinuosas formas, para unir las cuatro décadas de arte reunidas en la exposición 'Another day. Another night' (hasta el 9 de noviembre). Pero también por la popularidad que ha acumulado con sus propuestas siempre críticas con los poderes establecidos. En 2020, cuando Trump acababa de acceder por vez primera a la Casa Blanca, Kruger ocupó toda la portada del semanario 'New York' con la cara del mandatario y la palabra 'loser', perdedor, en un rótulo rojo sobre su nariz. «A alguien como él lo que más puede molestarle es que le llamen perdedor», dice.

En la década de los 60, trabajó unos cuantos años en publicaciones como 'Mademoiselle' y 'House & Garden', como diseñadora editorial y editora de imágenes, y pronto descubrió la capacidad y el poder de las fotos y los lemas publicitarios para grabar contenidos en la mente de las personas. Sus obras más características se componen de imágenes en blanco y negro a las que acompaña de una frase con carga de profundidad, y eslóganes en letras de gran tamaño y negrita combinando los colores blanco, negro y rojo. «Trabajo con imágenes y palabras porque tienen la capacidad de determinar quiénes somos y quiénes no«, dice. A menudo en esas tipografías utiliza pronombres personales. Ampliar Entre las frases más celebradas de la artista, que logra difuminar los límites entre arte y publicidad, destaca la que en 1989 se convirtió en todo un lema feminista, 'Your body is a battleground' (Tu cuerpo es un campo de batalla); aquel año abundaron las manifestaciones feministas que querían contrarrestar la ideología conservadora que buscaba imponer férreas leyes contra el aborto y ella preparó este poster que se hizo famoso y fue reutilizado con el paso de los años. Esa obra puede contemplarse en la muestra en formato vídeo. Ampliar Otro momento de la exposición. Y. Iturgaiz 'Compro, luego existo' es otro de los legados culturales que ha dejado para la posteridad. Con ellos cuestiona las visiones sobre género, consumo, poder.... 'We don't need another hero' (No necesitamos otro héroe) se superpone a la imagen de una hombre comiendo un plátano. Ella se define como feminista, pero sin hacer un arte ligado a esta consideración, pues reniega de la categorización de los artistas. Ampliar La exposición que el Guggenheim ha presentado este lunes es la mayor panorámica sobre esta artista en nuestro país, un repaso a sus cinco décadas de actividad artística, donde se incluyen algunas de sus piezas más famosas, como el mono gritando y la frase escrita en rojo dentro de su boca 'Worth Every Penny' (merece la pena cada penique) (1987), en contra del consumismo y la experimentación con animales'. 'Worth Every Penny' (1987). Destaca el museo que la muestra, «patrocinada por Occident, brinda un análisis en profundidad de cómo el trabajo de la artista, muy arraigado en la comunicación de masas y el comentario cultural, sigue evolucionando en la era digital». Entre ellas destaca 'Untitled' (Camino) (2025), «una nueva e impactante obra que hace referencia al paisaje lingüístico de Bilbao y sirve de hilo conductor visual para conectar las diversas salas de la muestra, trazando un sinuoso recorrido alrededor del atrio central del museo». Lo hace por el suelo, con citas de Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Carlos Fuentes... en castellano y euskera. Utiliza el verde como novedad, la artista ha incorporado este color hace 15 años para salirse del rojo blanco y negro habitual.

