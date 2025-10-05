El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

'Paz' es uno de los cuadros presentados por Carmen Olabarri en la exposición de la galería Lumbreras.

Hace 50 años salió la primera hornada de artistas de la facultad de la UPV/EHU

Carmen Olabarri, que obtuvo su título en 1975, y su hija Ana Riaño, licenciada en 2008, coinciden en la exposición colectiva con la que la galería bilbaína Lumbreras celebra la efeméride

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Sábado, 4 de octubre 2025

Es la primera vez que la pintora Ana Riaño (Bilbao, 1985) expone junto a su madre, Carmen Olabarri (Galdakao, 1952), salida de la primera promoción ... de la Escuela Superior de Bellas Artes (1975) que pronto se convirtió en la facultad de la UPV-EHU. Curiosamente, ambas compartieron profesor, Luis Badosa, que ayudó a crear esta institución (falleció en 2015). De aquellos 48 jóvenes pioneros que se apuntaron a cursar en 1970 estos estudios, 32 eran mujeres. Estos datos salen de la investigación realizada por el galerista Juan Manuel Lumbreras, que al saber que se cumplía medio siglo de aquello se decidió a celebrar la efeméride y pidió información a la facultad. Con los datos en la mano, ha organizado una exposición colectiva (hasta el 24 de octubre) con 45 obras de diez artistas representantes de este medio siglo, todas mujeres: «No se trata de una reivindicación, no necesitan ser reivindicadas, pero es un hecho que la gran mayoría eran mujeres, y esa proporción no ha hecho más que crecer». Lo confirma Riaño: «El primer día de clase en la universidad estaríamos unos 50 y solo 3 o 4 eran chicos».

