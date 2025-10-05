Hace 50 años salió la primera hornada de artistas de la facultad de la UPV/EHU

Es la primera vez que la pintora Ana Riaño (Bilbao, 1985) expone junto a su madre, Carmen Olabarri (Galdakao, 1952), salida de la primera promoción ... de la Escuela Superior de Bellas Artes (1975) que pronto se convirtió en la facultad de la UPV-EHU. Curiosamente, ambas compartieron profesor, Luis Badosa, que ayudó a crear esta institución (falleció en 2015). De aquellos 48 jóvenes pioneros que se apuntaron a cursar en 1970 estos estudios, 32 eran mujeres. Estos datos salen de la investigación realizada por el galerista Juan Manuel Lumbreras, que al saber que se cumplía medio siglo de aquello se decidió a celebrar la efeméride y pidió información a la facultad. Con los datos en la mano, ha organizado una exposición colectiva (hasta el 24 de octubre) con 45 obras de diez artistas representantes de este medio siglo, todas mujeres: «No se trata de una reivindicación, no necesitan ser reivindicadas, pero es un hecho que la gran mayoría eran mujeres, y esa proporción no ha hecho más que crecer». Lo confirma Riaño: «El primer día de clase en la universidad estaríamos unos 50 y solo 3 o 4 eran chicos».

Cuando Olabarri comentó con su profesora de arte del colegio su propósito de ser pintora, esta le contestó: «Olvídate, eso no existe». Pero aquí está, hace 50 años se convirtió en ese 'imposible' y hoy es el puntal de esta exposición: «Es una iniciativa muy interesante y por eso he dicho que sí, pues hacía muchos años que no exponía. Y comparto muestra con mi hija, así que muy bien». Después de terminar el bachillerato y tras prepararse intensivamente, marchó a Madrid en 1970 para superar el examen de ingreso en la facultad de Bellas Artes de la capital, pero justo en octubre de ese mismo año abrió en Bilbao la Escuela Superior de Bellas Artes, la que pronto se convertiría en la facultad que conocemos hoy. Y aquí empezó a estudiar: «Los dos primeros años estuvimos en el Museo Vasco, en el segundo piso; desde clase veíamos el Mikeldi todo el rato, un lujo. Y después, mientras otros pasaban a ocupar el sitio de Bomberos en Ibáñez de Bilbao, nosotros marchamos a la facultad de Económicas en Deusto. Allí terminé, no conocí Leioa hasta que hice los cursos de doctorado (el edificio actual inició las clases en 1987)».

Con 4 hijos ya, decidió sacarse la plaza de profesora de dibujo y ha recorrido institutos de Bizkaia y Gipuzkoa, con lo que centenares de vascos han aprendido gracias a ella. Aunque en su caso no necesitó el título para ganar con solo 19 años un concurso internacional celebrado en Madrid y que le dio la oportunidad de pasear su obra por toda España. «Recuerdo que me la compraron para exponer en el Museo de Arte Contemporáneo, que ahora es el Reina Sofía. Me pidieron un precio y al comentarles mi propuesta ellos consideraron que debían subirla. Me pagaron 40.000 pesetas».

El hecho de ser todas mujeres en esta muestra sí tiene para ella cierto grado de reivindicación, «pues aunque en clase éramos muchas más chicas, luego los que exponían y a los que se cuidaba y valoraba eran los hombres, que son los que se han dedicado a esto. A nosotras no nos tomaban en serio». Y tampoco cree que las cosas hayan mejorado demasiado: «Sigo viendo que a ellas les ponen más trabas. Sin ir más lejos, viendo el nivelazo de Ana (su hija), si fuera un hombre estaría lanzadísimo ya, pero con las chicas siempre se dice 'es la nena, qué mono pinta'. Y se confunden, en los hombres la sensibilidad es vista como atributo, mientras que en las mujeres es entendida como ñoñería. Si Antonio López pinta una flor, ¡mira qué flor!, pero si la pinta una mujer...».

Un alivio para las artistas

Ana Riaño se siente muy satisfecha de exponer junto a su madre: «Me hace mucha ilusión, aunque ella es mil veces mejor pintora que yo. Me parece buena la idea de escoger diferentes artistas de todo este tiempo y con temáticas diversas. Ha cambiado mucho la carrera en estos años, con asignaturas que desaparecen y otras que se crean. Y obviamente con las nuevas tecnologías».

La inauguración de la muestra logró un lleno absoluto. Lumbreras: «Nuestro trabajo curatorial implica estar muy pendientes de las efemérides. Ni en la universidad se dieron cuenta de esta (sí se conmemoraron los 50 años de la facultad). Llevamos dos años preparando esta exposición, pensamos que sería buena idea realizar un recorrido por ese medio siglo con diez artistas».

Recuerda el galerista cómo la creación de estos estudios universitarios supuso un «alivio para muchas mujeres que querían vocacionalmente ser pintoras pero no encontraban hueco en el mercado; en los años 70, en las 25 galerías que había en Bilbao encontrabas 400 o 500 exposiciones al año y solo una docena estaban protagonizadas por mujeres».

La muestra de 45 obras de diez artistas vascas: muchas exalumnas, profesoras hoy

1 Carmen Olabarri La más veterana pide la paz

Carmen Olabarri (Galdakao, 1952) salió de la primera hornada de Bellas Artes: «Mi obra es luz, color, volumen, aire, ilusión, trabajo... Sobre todo es el arte de pintar», dice la autora de 'Paz'.

2 Iratxe Larrea Cosiendo telas y flores de silicona

Iratxe Larrea (Bilbao, 1972) se doctoró en Bellas Artes en 2008 y es profesora en la facultad. Trabaja con textiles y utiliza silicona, que cose igualmente. En Lumbreras presenta 'Bosque 01', entre otras.

3 Silvia Olabarría Emoción en signos, marcas y manchas

Silvia Olabarría (Bilbao, 1974) mezcla figuración y abstracción. Signos, señales y manchas buscan generar una emoción estética profunda, un lugar y un tiempo donde estar mientras se mira un cuadro como 'Crezco en tus ojos I'.

4 Madalen Pinuaga Tensiones espacialesy pictóricas

Madalen Pinuaga (Gamiz-Fika, 1996) inicia sus obras en un espacio desde donde relacionarse con lo que le rodea «mediante diferentes tensiones espaciales y pictóricas; pinceladas, fuerzas y planos». Aquí presenta 'Alina'.

5 Ana Riaño Identidad y memoria artística

'Judith y su doncella' es una de las obras de Riaño (Bilbao, 1985) en Lumbreras. «Con la pintura cuestiono cómo identidad y memoria artística se construyen, proyectan e incluso se borran en el espacio virtual o en la historia del arte».

6 Usoa Fullaondo Fragmentos de experiencias vividas

Usoa Fullaondo (Getxo, 1979) es profesora de Bellas Artes. Su proceso de trabajo: «Construir de forma no predeterminada atendiendo al contexto cercano y compartiendo fragmentos de materiales encontrados y experiencias vividas». Esta obra es 'Vide grenier'.

7 Jenni Alvarado Asociación entre lo artístico y onírico

Jenni Alvarado (Durango, 1981) crea en su arte una asociación de ideas entre lo artístico y lo onírico. Puede comprobarse en obras como 'K.O.'.

8 Veva Linaza Pinta paisajes en telas que coloca en el monte

Veva Linaza (Bilbao, 1973) se licenció en pintura (1997) y escultura (1998) y logró el doctorado para impartir clase en Leioa. Le inspiran los paisajes; suele trabajar con grandes telas que coloca en el monte, sobre el terreno. Aquí, 'Sin título'.

9 Mercedes Truán Escenas realistas de paisajes y lugares

Mercedes Truán (Bilbao, 1960) es profesora de la facultad en la que se licenció en 1985 y posteriormente se doctoró. Su arte es realista con escenas de paisajes y lugares. Es el caso de 'Floristería Adela'.

10 Merche Olabe Brillante narrativaa todo color

Merche Olabe (Bilbao, 1957) utiliza en sus pinturas figurativas una técnica llamada témpera al huevo, que requiere trabajar con rapidez y obtiene colores brillantes. Con ello, consigue una narrativa colorista para retratar personajes, objetos y escenarios, como en 'Llego tarde'.