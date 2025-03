Trumpistas e influencers se unen en la empresa que quiere revivir los mamuts

Hace unos 4.000 años, en una pequeña isla situada frente a la costa nororiental de Siberia, no demasiado lejos de Alaska, murió el último ... de los mamuts lanudos. La especie, que se había extendido sobre buena parte del hemisferio norte, quedó recluida en este remoto islote de 150 kilómetros de largo hasta su extinción. Ahora, una empresa estadounidense dice estar un paso más cerca de revivir a estos gigantes gracias a un experimento con ratones a los que han conseguido convertir en 'roedores lanudos'.

Los científicos de Colossal -así se llama la compañía- han introducido en estos pequeños animales siete variantes genéticas propias de los mamuts como su espeso pelaje y su color rojizo. El resultado es un cruce entre ambas especies que, según ellos, acercaría a la «desextinción» de estos gigantes. «Al modificar con éxito siete genes simultáneamente, el equipo de Colossal creó ratones con color, textura y grosor de pelaje radicalmente alterados, que recuerdan a los fenotipos centrales del mamut lanudo», subrayan.

Fundada en 2021 por el empresario y multimillonario Ben Lamm y el prestigioso genetista de Harvard George Church, afirman en su página web que «combinando la ciencia de la genética con el negocio del descubrimiento, nos esforzamos para reactivar el latido ancestral de la naturaleza. Para ver al mamut lanudo caminar sobre la tundra una vez más. Para hacer avanzar la economías de la biología y la curación a través de la genética. Para hacer que la humanidad sea más humana. Y para despertar las áreas silvestres perdidas de la Tierra. Para que nosotros y nuestro planeta podamos respirar mejor».

Un nuevo Parque Jurásico

«En 2028 llevaremos los primeros mamuts al Ártico», asegura Church, que en 1984 desarrolló el primer método de secuenciación genómica. Nacido en Florida hace 70 años, reconoce que su afán por revivir al mamut lanudo es el resultado de la influencia de 'Parque Jurásico', la novela de Michael Crichton que dio lugar a la popular saga de películas. Uno de los primeros en creer en su en principio alocada idea -«Estaba tan seguro de que nadie la financiaría que ni siquiera pregunté», reconoció hace años- fue Peter Thiel, amigo de Elon Musk y Donald Trump y uno de los hombres con más poder en la sombra en Silicon Valley. Le financió con 100.000 dólares en 2013, insuficientes para llevar adelante el proyecto.

Fue en 2019 cuando los caminos de Church y Lamm se encontraron. El emprendedor y millonario, de 43 años, se puso en contacto con el científico al leer un artículo sobre su trabajo y se conocieron en el laboratorio de Harvard donde trabajaba el experto. Dos años después, en septiembre de 2015, fundaron Colossal, valorada ahora en 10.200 millones de dólares. Entre sus inversores se encuentran Paris Hilton; Thomas Tull, productor de 'Parque Jurásico'; o los hermanos Winkleloss, que demandaron a Mark Zuckerberg por «robarles 'Facebook'». En lo que llaman consejo asesor ejecutivo se sientan la leyenda del fútbol americano Tom Brady o el DJ Steve Aoki. Entre sus proyectos también se encuentran 'revivir' al pájaro dodo, desaparecido en 1681, y al tigre de Tasmania, extinto oficialmente en 1982.

En el caso del mamut y los ratones, han utilizado como base las células de elefante asiático y otros 121 genomas. Con complejas técnicas de edición genética, han modifican miles de genes para introducir las características propias de los gigantes desaparecidos, especialmente las que les hicieron aptos para sobrevivir en las gélidas condiciones del Ártico. Así, desactivar el gen Fgf5 hace que el pelo crezca tres veces más de lo normal. Hacer lo mismo con el Mc1r cambia su color de oscuro a rojizo mientras que el Fabp2 ayudaría a la acumulación de grasa corporal. El resultado, un ratón resistente al frío como lo eran los mamuts.

Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el alcance del logro. Lluis Montoliú, biólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lo califica de «éxito incontestable». «Todavía no han desextinguido ningún mamut, pero sí que han mostrado el efecto que tienen algunas variantes genéticas encontradas en el genoma del mamut usando ratones como sistema experimental de validación de los efectos que producen dichas mutaciones», ha explicado en la web Science Media Centre (SMC). «Es un trabajo interesante, pero la idea de que podamos traer de vuelta algo de la extinción es una falsa esperanza. Lo que se ha hecho aquí no es trivial, pero de las mutaciones introducidas en los ratones, solo unas pocas provocan que el gen del ratón se acerque a un gen de mamut conocido. En teoría, se podrían producir ratones así simplemente cruzando ratones con pelo raro«, opone Louise Johnson, bióloga evolutiva de la Universidad de Reading, en Reino Unido. Otro factor a tener en cuenta es que el trabajo no ha sido publicado todavía en revistas especializadas, con lo que no ha sido revisado por otros especialistas en la materia.

«¿Los peligros de Parque Jurásico? Nosotros de momento solo nos centramos en herbívoros, no en carnívoros, lo que hace las cosas un poco más seguras», dijo Church en una entrevista al XL Semanal en 2022. «Me encantan las historias de ciencia ficción, incluso si acaban mal, porque nos ayudan a ver los riesgos, aunque a ningún científico le gusta aparecer como el malo de la película», añade.