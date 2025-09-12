El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un acertante de la Primitiva en Llodio gana más de medio millón de euros
El astronauta estadounidense de origen chino Leroy Chiao, ya retirado, en una foto de 2005. NASA

La NASA cierra a los ciudadanos chinos el acceso a sus programas espaciales

La medida se produce en medio de la escalada de retórica antichina bajo la administración de Donald Trump

Julio Arrieta

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:13

La NASA ha dado un volantazo en la carrera espacial al bloquear, desde el 5 de septiembre de 2025, la participación de ciudadanos chinos en ... todos sus programas, incluso aunque dispongan de visados estadounidenses válidos para residir y trabajar en el país. La decisión, confirmada por fuentes internas y por la portavoz de la agencia, Bethany Stevens, supone la restricción inmediata tanto del acceso físico a los centros de investigación, laboratorios y reuniones técnicas como del uso remoto de redes y materiales digitales relacionados con la investigación aeroespacial de la NASA. Aunque hace más de una década que agencia no contrataba a ciudadanos chinos de manera directa, sí era habitual la colaboración de estos como estudiantes de posgrado, investigadores universitarios o contratistas. A muchos se les notificó sin previo aviso el fin de sus accesos digitales y la prohibición de asistir a encuentros especializados.

