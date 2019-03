'Roma' y 'La favorita', con diez nominaciones, favoritas a los Oscar 'Roma', de Alfonso Cuarón. 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen, aspira al Oscar al mejor cortometraje en una edición en la que Netflix es la gran protagonista con el filme de Cuarón OSKAR BELATEGUI Martes, 5 marzo 2019, 07:50

Revolución en los Oscar. 'Roma', el drama en blanco y negro de Alfonso Cuarón con el que echa la vista atrás a su infancia en un barrio burgués del DF, parte como favorita con diez candidaturas en la 91 edición de los premios, que se celebrará el 24 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles. 'Roma' no solo es la primera cinta hablada en español –y mixteco– más nominada de la historia (y la primera que lo hace en la categoría de mejor película), sino que está producida por Netflix, el rival de los estudios que han dominado el mundo del entretenimiento hasta la llegada de las plataformas de internet

Después de la hollywoodiense 'Gravity', que le brindó en 2013 siete Oscar, Cuarón regresa a su país y a filmar en su idioma una historia autobiográfica, que habla de las diferencias sociales de México con el trasfondo político de una época convulsa, los años 70. 'Roma', que también compite como película extranjera, es asimismo un homenaje a la nana que le cuidó de niño, una mujer indígena volcada en una familia marcada por la ausencia del padre. Yalitza Aparicio, una profesora que acompañaba a su hermana al casting y que fue seleccionada por Cuarón sin haberse puesto nunca delante de una cámara, competirá como mejor actriz con estrellas como Glenn Close y Lady Gaga. Tras ganar el León de Oro en Venecia –su primer gran premio en un festival–, Netflix consigue al fin el prestigio que ansiaba en los Oscar.

La industria de Hollywood concede así el plácet a un recién llegado que no necesita cines para estrenar: su fuerza reside en los 130 millones de suscriptores presentes en 190 países. También con diez candidaturas, 'La favorita', del griego Yorgos Lanthimos, representa el cine más arriesgado y de autor de esta edición. La caprichosa reina Ana en la Inglaterra del siglo XVIII y dos mujeres que luchan por hacerse con sus favores con las armas del sexo y las intrigas protagonizan este drama palaciego recorrido por humor negro. Sus tres protagonistas, Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone, son candidatas a la estatuilla.

Los Oscar de este año serán los primeros sin presentador desde 1989 tras la renuncia de Kevin Hart. Ningún cómico se atreve a desafiar la censura de las redes sociales en una gala que pierde espectadores cada año y que llevó a sus responsables a plantearse entregar un Oscar a la película más popular, una sugerencia muy criticada que fue finalmente desechada. En esa clave de llegar a un público más amplio debe interpretarse la inclusión entre las diez candidatas a mejor película de un taquillazo como 'Black Panther', la primera cinta de superhéroes que aspira al Oscar gracias a los 1.346 millones de dólares que lleva recaudados en todo el mundo.

'Bohemian Rhapsody' y 'Ha nacido una estrella' también han triunfado en los mercados mundiales y disfrutan del reconocimiento de la Academia. El documental español español 'El silencio de otros', sobre las víctimas del franquismo, no ha pasado el corte final de los Oscar. El que sí estará en el teatro Dolby es Rodrigo Sorogoyen con 'Madre', el cortometraje con el que ganó el Goya el año pasado. 16 minutos absorbentes protagonizados por una madre divorciada, a cuyo teléfono llama su hijo de seis años que está de vacaciones con su padre en el País vascofrancés: está solo en una playa y no ve a su papá.

Sorogoyen, que el pasado sábado vencía en los Premios Feroz con 'El reino', es también favorito para los Goya con su largometraje sobre la corrupción política. Su siguiente película, ya rodada, es precisamente la continuación del corto 'Madre', que empieza en esa playa de Hossegor donde desaparece el pequeño protagonista.

Antes de 'Madre', otros seis cortos españoles optaron al Oscar sin conseguirlo: 'Timecode', de Juanjo Giménez (2016), 'Aquel no era yo', de Esteban Crespo (2013), 'Éramos Pocos', de Borja Cobeaga (2006), 'Binta y la gran idea', de Javier Fesser (2006), '7.35 de la mañana', de Nacho Vigalondo (2004) y 'Esposados' de Juan Carlos Fresnadillo.

Con ocho nominaciones cada una, 'El vicio del poder' y 'Ha nacido una estrella' también aspiran al Oscar a la mejor película. En la primera Adam McKay repasa la historia reciente de EE UU, del Watergate al 11-S, a través de la figura del vicepresidente Dick Cheney, una composición que puede brindarle a un irreconocible Christian Bale el Oscar al mejor actor en liza con Bradley Cooper ('Ha nacido una estrella'), Rami Malek ('Bohemian Rhapsody'), Viggo Mortensen ('Green Book') y Willem Dafoe ('Van Gogh, a las puertas de la eternidad').

En cuanto al remake de 'Ha nacido una estrella', aparte del taquillazo mundial ha logrado dotar de respetabilidad a su actriz protagonista, la cantante Lady Gaga, que tendrá como rivales a Olivia Colman ('La favorita'), Melissa McCarthy (¿'Podrás perdonarme algún día?'), Yalitza Aparicio ('Roma') y Glenn Close, que con 'La buena esposa' bate récords ya que es la primera intérprete que con siete candidaturas nunca ha ganado el Oscar. Dos títulos completan la lista de candidatos a mejor película. 'Green Book' es la primera cinta dirigida en solitario por Peter Farrelly (el de 'Algo pasa con Mary'), que deja a un lado el humor escatológico para contar la historia de amistad entre un violento italoamericano (Viggo Mortensen) y un refinado pianista negro (Mahersala Ali) que lo contrata como chófer y guardaespaldas para una gira musical por los estados sureños en 1962. Por su parte, 'Infiltrado en el KKKlan' se inspira en la historia real de un policía negro infiltrado en el Ku Klux Klan y devuelve al Spike Lee más combativo y reivindicativo.

Unos Oscar que no gustarán a Trump Donald Trump ya se burló el año pasado del descenso de audiencia de la gala de los Oscar. «El problema es que ya no tenemos estrellas, excepto vuestro presidente (es broma)», tuiteó. El quinteto de directores nominados este año seguro que no es de su gusto. Junto al mexicano Alfonso Cuarón figurán un griego (Yorgos Lanthimos, por 'La favorita'), un polaco (Pawel Pawlikowski, por 'Cold War') y un negro, Spike Lee, que ha rodado 'Infiltrado en el KKKlan' para alertar sobre la vigencia del racismo en Estados Unidos y que tachó en Cannes al presidente americano de «hijo de puta». El quinto candidato, Peter Farrelly, llama a la concordia racial en 'Green Book'. En los Globos de Oro, el director arremetió contra Trump: «La próxima vez votaré por un político que nos represente a todos», prometió.

Estos son todos los nominados

Mejor película

Black Panther Ver tráiler Infiltrado en el KKKlan Ver tráiler Bohemian Rhapsody Ver tráiler La favorita Ver tráiler Green Book Ver tráiler Roma Ver tráiler Ha nacido una estrella Ver tráiler El vicio del poder Ver tráiler Mejor dirección Spike Lee por

Infiltrado en el KKKlan Pawel Pawlikowski por

Cold War Yorgos Lanthimos por

La favorita Alfonso Cuarón por

Roma Adam McKay por

El vicio del poder Mejor actriz Yalitza Aparicio por

Roma Glenn Close por

La buena esposa Olivia Colman por

La favorita Lady Gaga por

Ha nacido una estrella Melissa McCarthy por

¿Podrás perdonarme algún día? Mejor actor Christian Bale por

El vicio del poder Bradley Cooper por

Ha nacido una estrella Willem Dafoe por

Van Gogh, a las puertas de la eternidad Rami Malek por

Bohemian Rhapsody Viggo Mortensen por

Green Book

Mejor actriz secundaria

Amy Adams, por 'El vicio del poder'

Marina de Tavira, por 'Roma'

Regina King, por 'El blues de Beale Street'

Emma Stone, por 'La favorita'

Rachel Weisz, por 'La favorita'

Mejor actor secundario

Mahershala Ali, por 'Green Book'

Adam Driver, por 'Infiltrado en el KKKlan'

Sam Elliott, por 'Ha nacido una estrella'

Richard E. Grant, por '¿Podrás perdonarme algún día?'

Sam Rockwell, por 'El vicio del poder'

Mejor guión original

La favorita

El reverendo

Green Book

Roma

El vicio del poder

Mejor guión adaptado

La balada de Buster Scruggs

Infiltrado en el KKKlan

¿Podrás perdonarme algún día?

El blues de Beale Street

Ha nacido una estrella

Mejor fotografía

Cold War

La favorita

La sombra del pasado

Roma'

Ha nacido una estrella

Mejor montaje

Infiltrado en el KKKlan

Bohemian Rhapsody

La favorita

Green Book

El vicio del poder

Mejor diseño de producción

Black Panther

La favorita

First Man - El primer hombre

El regreso de Mary Poppins

Roma

Mejor vestuario

La balada de Buster Scruggs

Black Panther

La favorita

El regreso de Mary Poppins

María, Reina de Escocia

Mejor maquillaje y peluquería

Border

María, Reina de Escocia

El vicio del poder

Mejores efectos visuales

Vengadores: Infinity War

Christopher Robin

First Man - El primer hombre

Ready Player One

Han Solo: Una historia de Star Wars

Mejor montaje de sonido

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man - El primer hombre

Un lugar tranquilo

Roma

Mejor mezcla de sonido

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man - El primer hombre

Roma

Ha nacido una estrella

Mejor banda sonora original

Black Panther

Infiltrado en el KKKlan

El blues de Beale Street

Isla de perros

El regreso de Mary Poppins

Mejor canción original

All The Stars de Black Panther

I'll Fight de RBG

The Place Where Lost Things Go de El regreso de Mary Poppins

Shallow de Ha nacido una estrella

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings de La balada de Buster Scruggs

Mejor película de animación

Los Increíbles 2

Isla de perros

Mirai, mi hermana pequeña

Ralph Rompe Internet

Spider-Man: Un nuevo universo

Mejor película de habla no inglesa

Cafarnaúm

Cold War

La sombra del pasado

Roma

Un asunto de familia

Mejor documental

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers And Sons

RBG

Mejor cortometraje de ficción

Detainment

Fauve

Marguerite

Madre

Skin

Mejor cortometraje de animación

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Mejor cortometraje documental

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence