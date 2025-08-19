Yurena abarrota Pinpilinpauxa: «He estado con chicos sin coco, pero ahora soy más exigente»
La cantante santurtziarra y exconcursante de 'realities', autora del himno kitch 'No cambié', se dio anoche un baño de masas en su tierra. «¡Gora Bilbo! ¡Os amo!»
Martes, 19 de agosto 2025, 08:06
Tamara, Ámbar, Yurena… La artista santurtziarra, convertida en fenómeno nacional en los 2000, ha cambiado de nombre hasta tres veces, pero anoche dejó claro en Pinpilinpauxa que como ella solo hay una. Los yurefans no pararon de corear su nombre -«¡Yurena, Yurena!»- y convirtieron el concierto en una fiesta compartida. Tras el estreno en Netflix de la serie Superestar, dirigida por Nacho Vigalondo y producida por Los Javis, que revisita sus orígenes, la cantante se dio un baño de masas en su tierra. «¡Gora Bilbo! ¡Os amo!», repitió varias veces sobre el escenario. En esta entrevista confiesa que se arrepiente de haberse dedicado a la música porque lo tuvo «todo en contra»; que hubiera querido ser veterinaria o criminóloga; que llegó a regentar un pub en Madrid durante cinco años; que acudió a terapia tras la muerte de su madre; y que ha tenido mal ojo en el amor, aunque ahora se declara mucho más exigente. ¡Dentro vídeo!
