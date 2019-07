Encarni Bernabeu, tiene 30 años y es de Elche, aunque vive en Bilbao. Lleva uno de los looks más extremos que hemos visto este festival, jugando con las transparencias y los detalles de cuero y cadenas. Además, sus uñas XXL es uno de los distintivos que más le acerca al estilo de Rosalía

Encarni Bernabeu, tiene 30 años y es de Elche, aunque vive en Bilbao. Lleva uno de los looks más extremos que hemos visto este festival, jugando con las transparencias y los detalles de cuero y cadenas. Además, sus uñas XXL es uno de los distintivos que más le acerca al estilo de Rosalía.

Inés Carnicer, 21 años y de Valencia, es la tercera vez que viene al BBK Live. Para esta ocasión, ha elegido un atrevido estilismo formado por un top que se compró en Asos y unos pantalones que adquirió en un mercadillo de Birmingham. “Me encantan los looks de Rosalía, sobre todo, cuando le viste la diseñadora María Escote”, apunta.

Claudia López visita el festival por primera vez con un look de estilo 'grunge' similar a los que lleva la artista catalana.El top es de Zara, el collar de eslabones dorados lo compró por Internet, la riñonera es de Pull & Bear y la falda de una tienda de segunda mano de la villa. Además, utiliza unas gafas de estética futurista que no faltan en el vestidor de Rosalía.

Alba Barón, 21 años y de Barcelona, ha elegido para su primera vez en el BBK Live un 'total look' en color negro que no pasa desapercibido. La camiseta de rejilla es de H&M, el pantalón y riñonera de Stradivarius y las botas de Sixty Seven.