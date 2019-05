Bizkaia Dmoda Yolanda, la magistrada bilbaína que es un referente de estilo Esta 'instagramer' marca tendencia en la villa con sus sofisticados looks ejecutivos con los que busca reflejar su personalidad y forma de vida VIRGINIA MELCHOR Domingo, 26 mayo 2019, 23:53

Mucho antes de que existiera Instagram, todo un escaparate de estilo, Yolanda Paredes ya era un referente en su entorno por su forma de vestir y de interpretar la moda. Cada vez que esta magistrada bilbaína de la Audiencia Provincial estrenaba un modelito, se convertía en inspiración para otras mujeres. «¡Qué mona vas hoy!, ¡Qué forma de combinar!», le repetían casi a diario sus amigas y conocidas. Porque ella es de ese tipo de personas que al entrar en una tienda encuentra de un simple vistazo lo que le va a sentar bien. «Llego a Zara y se lo que quiero en un minuto y me pasa lo mismo con los demás, capto rápidamente con qué van a estar ideales.» Dispone de un don innato para percibir las tendencias y adaptarlas a la perfección a su estilizada silueta. «Lo que nos cubre es un reflejo de nuestra personalidad», es su máxima a la hora de vestir. Con sus alegres y sofisticados looks consigue transmitir que es una mujer «segura de sí misma», de paso firme, «satisfecha» con su vida. «Yo soy de las que veo siempre el vaso medio lleno», asegura.

Su inmersión en las redes sociales tuvo lugar hace año y medio, cuando animada por su gran amiga Leonor, del blog 'Con buena facha', decidió crearse una cuenta en Instagram. Poco tiempo le ha bastado para formar una comunidad de casi 10.000 fieles que siguen a diario los estilismos que comparte. De hecho, las seguidoras más madrugadoras esperan impacientes para desayunar con sus looks. «Me hace mucha ilusión cuando me dicen que están deseando que lleguen las siete y media u ocho de la mañana para ver la fotografía que voy a publicar ese día», cuenta emocionada. Su marido es el encargado de capturar sus looks con el móvil durante los descansos que hace en su ajetreada jornada laboral para tomar un café con él en alguna cafetería próxima a Jardines de Albia. También sus amigas e incluso su peluquera se colocan detrás del objetivo cuando ella se lo pide. «Me hacen muchas fotos y luego elijo aquella en la que me veo más favorecida», dice agradeciendo la paciencia de los suyos.

Su pasión es el derecho, pero en Instagram ha encontrado «una vía muy bonita y enriquecedora para llegar a la gente.» Una galería en la que poder expresar su forma de entender la moda. Yolanda prefiere la camisa a la camiseta, unas deportivas finas, al estilo Converse, que unas zapatillas 'chunky', con una exagerada suela de plataforma. «No todo vale, ni la tendencia por la tendencia», es otro de los mantras que rigen su estilo. Aficionada de la moda «de toda la vida», siempre está «al día de lo que se lleva» para después reinterpretarlo a su manera. En su opinión, la originalidad y la elegancia «en absoluto» están reñidas con el dinero. «Me gusta invertir en algunas joyas, como zapatos o bolsos bonitos que resuelven cualquier ocasión, pero soy de comprar mucho en Zara, ahí están todas las tendencias y básicos, no hay nada que no encuentre.»

«Una loca de los estampados»

Yolanda define su estilo como 'lady', buscando la feminidad en cada una de sus propuestas, para las que se inspira en grandes iconos de los años 50 como Audrey Hepburn, Brigitte Bardot o Grace Kelly. Se considera «una loca» de los estampados en todas sus vertientes: «me encantan los clásicos lunares, los cuadros 'vichy', las flores o las rayas marineras de Coco Chanel.» Y reivindica que todas las mujeres «tienen su encanto, solo hay que potenciarlo con prendas con las que estén a gusto». Ella se encuentra cómoda con faldas tubo 'midi', americanas, camisas y abrigos de corte impecable. Eso sí, le gusta que cada uno de sus looks cuenten historias diferentes. «Un día puedo ir con un vestido de lunares al estilo Dolce & Gabbana y otro día como una ejecutiva de Nueva York con un traje negro.» De los cinturones ha hecho su seña de identidad, por que le ayudan a remarcar su «cinturilla», y de las gafas de sol, «un complemento muy sofisticado» con el que se protege de su timidez en las redes sociales.

También comparte con su legión de seguidoras los estilismos que luce los fines de semana y en verano en Medina de Pomar, donde veranea junto a su familia. Durante los días de campo, que aprovecha para montar a caballo, otra de sus pasiones, se decanta por un estilo 'british', que logra al combinar «una visera escocesa, con un chaleco de Barbour y unas botas de cuadra.» En la época estival es una incondicional de los vestidos vaporosos de aire 'provenzal' y las alpargatas de esparto. Y de vez en cuando también publica en su perfil los looks 'sport' que lleva al gimnasio para incentivar a sus seguidoras a que practiquen deporte. Yolanda ha encontrado así «un canal estupendo de expresión» de su forma de vestir. Un espejo de su personalidad y su pasión por la moda.