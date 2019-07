Bizkaia Dmoda La firma vizcaína que crea sus diseños únicos con los maestros de la India Maitane Bilbao sonríe junto a su hijo y dos mujeres indias. Los colores, tejidos y texturas de Oriente Medio dan vida a las prendas y complementos que diseña Maitane Bilbao en su estudio de Durango SARAI VÁZQUEZ Domingo, 28 julio 2019, 18:56

Cruzar el umbral de los talleres artesanos de la India significa sumergirse en un universo mágico repleto de colores, tejidos y texturas diferentes. Hasta allí llegó durante un viaje de ocio la diseñadora Maitane Bilbao, munguitarra de 35 años, sin ser consciente de que aquel esplendor de espiritualidad y color le cegaría para siempre. Con las telas entre sus manos, fantaseó con crear una infinidad de piezas de diseño. Pronto se percató de que sus ilusiones podrían tener una buena acogida en Bizkaia. «Aquí no había nada igual», asegura. Así que volvió a casa con la idea en mente y con muchas ganas de dar un giro a su vida profesional. Dejó su trabajo tras más de doce años como diseñadora en un taller bilbaíno para crear su firma homónima. «India es un país, apasionante, no deja de sorprenderme cada vez que lo visito, allí todavía se valora la artesanía y el buen hacer, los tejidos de ensueño que no me aburro de buscar y disfrutar», explica.

Desde el primer momento que Maitane piso la India, sus tejidos, colores, sabores, cultura… inspiraron a la diseñadora de una forma casi hipnótica.

Niranjan Singh, el guía de ese primer viaje a la India, juega un papel fundamental en este proyecto. Fue el responsable de que el grupo de turistas conociera en profundidad Jaipur, ciudad en el norte del país. El hombre, con una gran sensibilidad y afición por la moda, al conocer que Maitane se dedicaba al diseño, le organizó un recorrido a su medida por los locales más tradicionales del territorio. «Gracias a él pude introducirme sin trabas en los talleres más selectos de la zona, aquellos que están lejos del alcance de los turistas», recuerda. Cuando Maitane se inició con la firma en abril del 2015, vivió dos meses en la India, y allí Niranjan se convirtió en su mejor guía, ya que le acompañaba por el país para descubrir y seleccionar una gran variedad de telas espectaculares. «Ahora, además de unirnos una gran amistad, es el intermediario en el territorio. Cuando yo no estoy en Jaipur, se encarga de todo y eso siempre me tranquiliza», explica. Es decir, Niranjan guía, protege y acoge a la diseñadora en todos su viajes.

Maitane Bilbao cruza una carretera de la India junto a Niranjan Singh.

Ya en su estudio, ubicado en Durango, Maitane emplea estos tejidos únicos en sus diseños a medida y al gusto del cliente. A diario recibe a mujeres que anhelan sus piezas únicas: pantalones, camisas y vestidos que oscilan entre los 110 y 500 euros. «La calidad es extrema y eso hace que sean para toda la vida. Además, siempre cuido todos los detalles», cuenta. En sus inicios, recuerda cuando una mujer que había oído de lo especial de sus artículos, se acercó a su espacio para que le confeccionara un estiloso vestido para una ocasión especial. Ella fue su primer encargo en una lista de clientas que en este tiempo no ha hecho más que aumentar. Actualmente, ya hay muchas jóvenes que dejan su vestuario en las manos de Maitane. «Se van muy sonrientes y encantadas con sus diseños, siempre repiten».

Pañuelos estampados con la técnica 'block printing'

El año pasado, en uno de sus viajes al país de Oriente Medio, Niranjan Singh le descubrió unos talleres especializados en una técnica de estampados milenaria: el pintado de bloques o el 'block printing'. Artesanos locales trazaban el pintado en grandes listones de arce de acacia. Más tarde, los coloreaban con tintes naturales, los sellaban por fragmentos y, por último, les aplicaban aceites naturales. «Cuando vi este método, me quedé maravillada y decidí que tenía que aplicarlo a mis accesorios», recuerda. Ya ha establecido con estos artistas un proceso conjunto: ella en el estudio diseña con acuarelas diferentes estampados y, luego, se los envía al taller para que los plasmen en pañuelos de seda y algodón. «Es un trabajo muy laborioso, de más de dos meses de duración, pero la verdad es que merece la pena, se consiguen piezas únicas. Nunca son simétricas y la técnica solo se puede repetir doce veces por cada bloque». Estos exclusivos pañuelos rondan entre los 50 y 60 euros y, por el momento, solo saca una colección al año. En verano, sus tonalidades adquieren variantes más frescas y en invierno, más sobrias.

Un pañuelo realizado totalmente a mano, desde su diseño sobre papel, el tallado de sus moldes, hasta la impresión sobre el tejido.

En su página web, se pueden adquirir todos los diseños de estos pañuelos con aire oriental. Además, la firma ya cuenta con diferentes puntos de venta a lo largo y ancho de Euskadi, como Bilbao, Eibar, Durango o Lekeitio. «Estas piezas han gustado mucho, a mis clientas les han parecido muy especiales, perfectas para regalar», expresa. Asimismo, vende unas bolsas de tela a rayas muy coloridas. «También las compro en la India, los locales las llevan al mercado para comprar. Yo, en cambio, no me las quito, van genial para todo», admite.

La colección de pañuelos de Maitane Bilbao.

En septiembre, llegarán nuevos modelos de pañuelos y, además, mediante el método 'block printing' prevé estampar diferentes prendas, como camisetas, por ejemplo. Su estudio seguirá ubicado en Durango, aunque se traslada a un local más grande en el barrio San Facundo para poder atender un mayor volumen de pedidos. Con sus piezas espera transmitir durante muchos años «ilusión, exclusividad, tradición y artesanía». «Son como un viaje al pasado», expresa. Considera que en este mundo globalizado, las ediciones limitadas y los artículos hechos a mano son los que marcan la diferencia. En noviembre, Maitane volverá a la India para crear novedosos artículos de la mano de los artesanos locales. ¿Con qué nos sorprenderá esta vez?