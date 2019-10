El 'revival' de los 70: la diseñadora de moda bilbaína que brinda por una moda sencilla y femenina Maite Grande es la mente creativa de la firma para mujer 'Ifeelnut', fundada en la villa para ofrece looks fusión entre lo retro y lo actual SARAI VÁZQUEZ Martes, 15 octubre 2019, 22:29

Una década icónica de la historia de la moda nunca muere del todo. Es sencillo, revive de sus cenizas cuando un diseñador del momento la toma como referencia y… voilà! de una manera u otra rescata parte de su esencia por pequeña que sea y la hace relucir. El toque añadido, sin ninguna duda, viene por la adopción de alguna de las tendencias del momento. De esta manera, los diseños de Maite Grande de su firma de moda 'Ifeelnut' hacen retroceder en el tiempo hasta los mismísimos años setenta. Estas prendas fusionan lo retro de esa época con lo actual y están dirigidas para una mujer sencilla y femenina. «A este perfil le gusta ir guapa a todas partes y, a su vez, no volverse loca con su vestimenta. Se trata de hacer fácil lo bonito», admite.

Los artículos más codiciados de esta modista bilbaína son los abrigos 'de toda la vida'. «Cada temporada es un elemento básico y esencial, aunque siempre les damos una vuelta con coloridos novedosos. Los modelos que más gustan son aquellos que tienen un corte de batín o los 'oversize', por ejemplo. Uno de ellos lleva con nosotros por lo menos cinco años y aún así sigue teniendo mucho éxito. A veces creo que solo debería dedicarme a estos exclusivamente», bromea. Entre sus piezas existen otro tipo de prendas: una gran variedad de vestidos, pantalones, camisas o 'total looks - compuestos por piezas a juego - producidos de forma local mayoritariamente en Bilbao y en diferentes enclaves de nuestro país como Galicia y Cataluña, entre otros. «Hacemos todo con mucho cariño y hasta contamos con 'prints' exclusivos cada temporada», reconoce con orgullo la modista. En cuanto a los materiales para crear las colecciones, Maite busca aquellos que aporten esa feminidad que caracteriza sus diseños, deben tener caída y lo consigue con tejidos como la viscosa o la lana 100%, por ejemplo.

Maite nunca se hubiera imaginado fundando su propia firma de moda. Comenzó con los estudios de Arquitectura, aunque pronto se percató de que no era lo suyo. «Me di cuenta de que no estaba tan motivada como mis compañeros, una amiga iba a estudiar diseño de moda en la villa y me dije ¿por qué no? Así que decidí seguirla. Quieras o no estaba familiarizada con este mundo, lo había visto en casa desde pequeña, mi ama siempre cosía y yo le hacía trajecitos a mis muñecas», cuenta. Concluyó estos estudios con éxito y más tarde adquirió experiencia laboral como patronista hasta que a finales de 2012 fundó su proyecto más personal, 'Ifeelnut'. «Todo inicio cuesta y menos mal que yo tuve el apoyo de mi madre y mi pareja. Pero bueno, no todo es gris, con esfuerzo el plan despegó y aquí estamos siete años después creando la moda en la que siempre creí», admite.

El taller de la firma, ubicado en la calle Iruña, en el barrio bilbaíno de Deusto, abre sus puertas a diario para todas las clientas que quieran perderse entre las creaciones de 'Ifeelnut' para, más tarde, adquirir alguna de ellas. Aunque tal y como sostiene Maite, en esta casa de moda dejan eso de vender a otros. Es decir, sus prendas se exponen en tiendas exclusivas de moda, de Bilbao, como Divina Martina, en la calle Doctor Atxukarro, o en las tiendas tradicionales Zubiri, por ejemplo. También se extienden a lo largo y ancho de nuestra geografía en ciudades como Madrid o Barcelona. «La verdad es que siempre se nos ha dado mejor el norte: Asturias, Eibar, Donosti o Galicia», cuenta Maite. Además, a partir de esta temporada la firma se abre paso por territorio europeo y lo hace nada más y nada menos que con un 'showroom' en el centro de la que es considerada como la capital de la moda por excelencia, París. Asimismo, cada una de las creaciones están disponibles en la página web de la firma.

Una segunda firma para ocasiones especiales

Maite no para de soñar con nuevas prendas de uso diario: abrigos, pantalones o camisas, entre otras. Aunque ya no se limita exclusivamente a estos modelos. A principios del año pasado fundó una segunda firma con una colección de diseños para novias y también trajes de invitadas a medida, bajo el nombre Azala Novias. «Ya creaba estos vestidos antes, y la verdad es que es un proceso muy gratificante, me encanta. Además, veía un hueco para estas piezas en el mercado, no las encontraba en ningún lado. Son para esas novias que quieren sentirse ellas mismas el día de su boda. Permiten también disfrutar de la fiesta de después, bailar toda la noche sin que nada se lo impida», explica. Estas prendas exclusivas se caracterizan por un patronaje limpio y su precio ronda desde 800 euros hasta los 1.700. Además, esta firma está especializada en abrigos para este día tan especial. «Muchas veces he escuchado decir a la novia que se iba a poner una chaqueta de su padre para caminar hacia el altar. Yo sin embargo puedo confeccionar una pieza exterior que le de el broche final al look nupcial deseado», admite. Desde los inicios de esta nueva firma, Maite reconoce haber confeccionado más de 10 vestidos de novia y cada una de las clientas está maravillada por el resultado final.

En la nueva colección para esta temporada otoño-invierno, Maite admite que le ha dado por el volante, el patronaje cuadrado y los vestidos fluidos. «Además, tenemos un estampado de 'bichillos' enormes que es una maravilla», admite. Esta diseñadora reconoce el presente como el mejor momento dentro de su firma y con esfuerzo espera poder crecer más para que el mundo entero conozca 'el revival' de los 70' que propone desde su taller de Deusto.