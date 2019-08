Así puedes llevar los pantalones que arrasan en Instagram Se conocen como 'slouchy jeans', estilizan la figura y pueden convertirse en la mejor inversión de los próximos meses, tal y como puedes comprobar en este vídeo SANDRA HERNÁNDEZ Viernes, 30 agosto 2019, 00:26

¡Alo familiuki! Va terminando el mes de agosto y con ello vamos dando paso a las tendencias que nos acompañarán los próximos meses. Si hablamos de tendencias tenemos que hablar, sin lugar a dudas, del pantalón del momento. Sí, os hablo de ese pantalón abombado, de tiro alto y con el bajo remangado que no dejamos de ver en las revistas de moda y que ya se han hecho virales en Instagram. Se hacen llamar «slouchy jeans» y tienen el poder de adaptarse a prácticamente todos los tipos de cuerpo. Además, siguen la tendencia 'oversize' que reina esta temporada y son extremadamente cómodos. Si aún no te atreves a arriesgar con los pantalones este es el momento. Sin duda, se convertirán en tu mejor aliado a partir de septiembre y no te los quitarás en todo el otoño. Hoy os hablo de ellos y os propongo diferentes looks y combinaciones para que encuentres la que más se adapta a tu estilo. ¡Dale al play!

Nos vemos con mucha más moda y belleza la próxima semana! ¡Gracias por estar ahí