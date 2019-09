Ya puedes alquilar en Bilbao los vestidos de invitada por los que suspirarían Victoria Beckham, Amal Clooney o Inés Domecq Aterriza en la villa La Más Mona, uno de los espacios de referencia a nivel nacional de alquiler de vestidos y accesorios de fiesta MARÍA CALVO Martes, 17 septiembre 2019, 20:37

¿Cuántas veces te has comprado un vestido para una boda o un bautizo y no te lo has vuelto a poner? Nos hemos metido erróneamente en la rueda del 'fast fashion', en la vorágine de las tendencias que se quedan obsoletas en cuestión de meses y en la moda del 'comprar por comprar'. La Más Mona más que una empresa, es un referente que nació con la intención de cambiar conciencias. Y es que presta un servicio de alquiler de prendas femeninas para ocasiones especiales, un innovador concepto que cuenta cada día con más adeptas. Aunque comenzó con una web que lleva desde 2013 vistiendo a las más estilosas de nuestro país, ahora aterriza en Bilbao para seguir siendo la alternativa ideal y sostenible de todas las vizcaínas busquen su look de invitada ideal.

La apertura será este jueves en la calle Rodríguez Arias 61, con una fiesta de inauguración a las 19:00 horas. La Mas Mona podría compararse con un armario casi infinito de vestidos, tocados y accesorios de primeras marcas en el que será muy difícil que no encuentres un diseño de tu estilo. Por eso, contaremos con la labor de Lorena Rodríguez, la responsable del establecimiento, que seleccionará con mimo las propuestas que mejor encajan con el público de la villa y los gustos de las vizcaínas. Esta tienda dispondrá de unas 300 referencias y contará su asesoramiento personal, un punto a favor con respecto a la compra on-line. Lo mejor de todo es que se pueden alquilar aproximadamente por el 30% de lo que te costaría comprarlos. Por ejemplo, puedes adquirir vestidos de gala cortos desde 49 euros, largos desde 69 euros o bolsos desde un precio de partida de 20 euros. Todos ellos se rigen por las últimas tendencias para invitadas y nada tienen que envidiar a los que hemos visto en las bodas mediáticas más recientes.

Largo y de lunares

Es uno de los diseños que más está triunfando esta temporada. Inés Domecq es una de las mujeres más elegantes de nuestro país y ya nos adelantó esta idea en la boda de Luis Yanguas y Gómez de la Serna con Maud Von Schreeb, celebrada en Marbella. Este clásico 'print' y esa combinación de colores parece haber inspirado las nuevas propuestas de temporada. Aunque el de la marquesa consorte de Almenara estaba firmado por Roberto Diz, en La Más Mona puedes encontrar un diseño similar por 89 euros. Se trata de un vestido largo, con abertura frontal y estampado de lunares, de la firma By Handel.

Drapeados y amarillo vibrante

Si piensas que los colores potentes solo son para verano, te equivocas. En especial, el amarillo llegó la temporada pasada para quedarse entre nosotras. Amal Clooney lo eligió en la boda del príncipe Harry con Meghan Markle y desde entonces ha sentado cátedra. Su diseño tipo cóctel estaba firmado por Stella McCartney, tenía silueta retro, falda de tubo y escote drapeado. En La Más Mona hay varios modelos similares disponibles, entre los que destacamos el modelo 'Zoe Piña', también de By Handel, que se puede alquilar por 85 euros.

Un favorecedor corte capa

La boda de los duques de Sussex fue uno de los acontecimientos más mediáticos de los últimos años. A ella también asistió Victoria Beckham, enfundada en un diseño de su propia firma. Tenía la peculiaridad de su corte tipo capa y de un color azul noche muy favorecedor que, además, es uno de los favoritos de las mujeres vizcaínas. En La Más Mona encontramos piezas con la misma silueta y tonalidad por un precio de 79 euros. Es el modelo 'Anthonie' de Gina Bacconi.

Volantes XL y colores pastel

La cocinera Aitana ya nos dio la pista de que los vestidos rosas empolvados son perfectos como looks de invitada, a pesar de lo que muchos puedan pensar. Otro rostro conocido que lo confirma es Alejandra de Rojas, una mujer de estilo impecable que no falla a la hora de construir estilismos para eventos importantes. La condesa de Montarco asistió a la boda de Alessandra de Osma y el príncipe de Hannvoer con un original look de Roberto Diz. En su caso, toda la importancia recayó en un escote con volantes XL, un detalle que está más en boga que nunca y que puedes encontrar en varios modelos diferentes en La Más Mona. Por ejemplo, este vestido rosa de Panambi, que se puede alquilar por 69 euros.

No solo serás la invitada perfecta sino que estarás fomentando la sostenibilidad

Esto es solo una muestra de todo lo que podemos encontrar en La Más Mona. Por eso, si alguna vez has creído necesitar ese vestido que has visto por la tele o, simplemente, estás buscando el look de invitada ideal de forma asequible, probablemente lo encontrarás aquí. Además, estarás fomentando la sostenibilidad, el ahorro y un modelo de compra responsable muy necesario en los tiempos que corren. «No es solo ahorrar, también es responsabilidad. Me gustó la idea de traer esta fórmula de alquiler, enfocada sobre todo a moda de calidad y prendas de los mejores diseñadores», apunta Lorena. Además, los datos avalan a esta marca: desde que se fundó hace ahora seis años, contabilizan su actividad en consumo de agua evitado en la industria textil, una de las más contaminantes. De este modo, han ahorrado 165 millones de litros de agua (el consumo diario de 1.200.000 personas). Se estima que para el año 2023 esta cantidad ascenderá a 6.200 millones de litros de agua, el equivalente al consumo diario de 44 millones de personas, o lo que es lo mismo, al consumo de toda la población de España. ¿Necesitas algún aliciente más?