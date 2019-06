En busca del vestido de novia para Pilar Rubio: ¿se casará con estos diseños rockeros de Bilbao? La presentadora de televisión, que contraerá matrimonio este sábado con Sergio Ramos, ha revelado que no será una novia clásica, por lo que encajaría perfectamente con muchas de las últimas propuestas nupciales de la diseñadora bilbaína Alicia Rueda BIZKAIA DMODA Martes, 11 junio 2019, 20:36

La cuenta atrás para la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos ya ha comenzado. La presentadora y el futbolista se casarán el próximo sábado día 15 en la catedral de Sevilla, tras más de siete años de relación y tres hijos en común. Allí estarán acompañados por sus familiares y amigos más cercanos en lo que, al parecer, será una fiesta por todo lo alto. Aunque Sergio, Marco y Alejandro, los tres pequeños de la pareja, ejercerán de pajes y llevarán las arras, los niños no disfrutarán de la posterior celebración en la finca La Alegría propiedad del defensa del Real Madrid, situada en Bollullos de la Mitación. Esta localidad sevillana acogerá uno de las celebraciones más esperadas del panorama nacional, en la que no se admitirán menores de edad y donde se esperan grandes sorpresas. Uno de los detalles que más impacto ha causado ha sido el peculiar ritual que tendrán que seguir los invitados para acceder a la celebración. Aparte de tener que dejar sus móviles en la entrada, tendrán que colocarse una calcamonía 'personal e intransferible' con forma de unicornio en la muñeca, tal y como se indicó en las invitaciones, con instrucciones incluidas, que recibieron cada uno de los asistentes.

«Boda Unicornios», además, es el nombre de la cuenta que han abierto los novios para que sus invitados hagan donaciones, ya que también se ha prohibido hacer regalos. Suponemos, por tanto, que este mitológico animal tiene un significado especial para ellos. En este caso, la pareja sugiere a modo de presente donaciones para asociaciones como Unicef o Piel de Mariposa. Por otro lado, otra de las ideas que ha tenido la pareja, tildadas de excéntricas por muchos, es poner banda sonora a su día más especial con uno de los grupos de música más importantes de todos los tiempos. AC/DC, el icono del rock, ofrecerá un concierto privado a altas horas de la madrugada, cumpliendo así con uno de los sueños de la pareja, aficionada a este tipo de música. La nota flamenca la pondrá Niña Pastori, íntima amiga del novio, que también amenizará la velada con el toque andaluz que necesita una boda celebrada a orillas del Guadalquivir.

Y como no, el 'dress code' tampoco iba a estar exento de sus particulares instrucciones. Los hombres deberán vestir chaqué y las mujeres de largo, aunque tienen varios colores vetados, entre ellos el blanco, el rojo, el rosa, el naranja y el verde. Lo más esperado está por llegar: ¿cómo irán vestidos los novios? La expectación está servida, puesto que estamos acostumbrados a ver a la pareja luciendo unos looks nada convencionales, incluso, haciendo 'twinning' entre ellos. Se trata de esa curiosa moda en la que las parejas van conjuntadas al milímetro, como vimos hace pocos días entre Andrea Sesma e Iker Muniain durante sus idílicas vacaciones en la playa. La colaboradora de El Hormiguero ya desveló hace varias semanas que no sería una novia clásica. En su última participación en el programa de televisión antes de la boda, llegó vestida con un diseño negro con una cola de tul y espetó a Pablo Motos: «¿te imaginas que este es el vestido de novia y te lo traigo a ti en exclusiva?». Puestos a imaginar, también nos hemos hecho eco de las últimas tendencias nupciales de los diseñadores de la región y hemos encontrado entre las propuestas 2019 de Alicia Rueda algunos looks que, sin duda, encajarían con el espíritu rockero que imprime Pilar Rubio en cada una de sus apariciones. ¿Será la diseñadora bilbaína la elegida? ¿Se aproximará su vestido de novia a alguna de estas ideas que mostramos a continuación? ¡Hagan sus apuestas! El sábado tendremos la respuesta.

Lencería y chaquetas rock n´roll

Xabi Vide / Alicia Rueda

Hace tiempo que las chaquetas dejaron de ser prendas de fondo de armario para convertirse en un indispensable de las novias con actitud. La industria nupcial ofrece diseños muy interesantes que pueden convertirse en una buena inversión si eres de esas a las que les gusta dar una segunda vida a sus prendas más especiales. Alicia Rueda, en su búsqueda particular de una novia alejada de los cánones más estrictos, ha ideado una de las prendas estrella de su colección: la chaqueta Tokyo. Se trata de una pieza a medio camino entre una chaqueta tipo esmoquin, a juzgar por sus solapas, y una biker con flecos infinitos en las mangas, de esas que solo podrían defender con criterio las estrellas del rock. Su corte 'cropped' y su impoluto blanco, la convierten en una mezcla compensada de ingredientes que, sin duda, encajarían en uno de los posibles looks nupciales de Pilar Rubio. Y es que la presentadora no escatima las oportunidades para sacar a la luz su lado más rockero, gracias a un armario en el que abundan las camisetas de grupos de música, las cazadoras de cuero y el espíritu rebelde. Actuando AC/DC en su boda… ¿por qué no podríamos imaginar a una novia así?

Además, la lencería vista cobra especial relevancia esta temporada en los looks nupciales , y es que los 'culottes', los corpiños y los 'bodies' abandonan su papel de simple ropa interior y se muestran a través de los diseños más atrevidos de la temporada.

Vestidos 'mini' y botines negros

Xabi Vide / Alicia Rueda

Nos aventuramos a afirmar que Pilar Rubio llevará más de uno (y de dos) looks de novia a lo largo de la celebración. También podríamos arriesgarnos a pensar que, fiel a sus gustos personales, uno de sus vestidos nupciales podría ser de largo 'mini', de esos que hacen efecto piernas infinitas y permiten bailar toda la noche. Un ejemplo perfecto lo tenemos en el vestido 'Natasha', cubierto de flecos XL, de plena tendencia esta temporada. Y es que estos detalles invaden los looks de novia del 2019 y, según dónde estén situados y los materiales utilizados en su confección, pueden dar un aire completamente distinto al estilismo. Hablar de flecos, también es hablar de esencia andaluza, ¿quizás haga un guiño a la tierra de su marido? Además, Alicia Rueda apuesta por los botines negros en contrastecon el blanco nupcial, un detalle bohemio al que se han sumado muchas diseñadoras de novia actuales como Savannah Miller. Y es que existe un selecto club de novias rockeras que ya se han atrevido a pisar el altar con este tipo de calzado. ¿La última de ellas? Candela Serrat, la hija del cantante y compositor Joan Manuel Serrat, que se casó el pasado fin de semana con el actor Daniel Muriel. Sin duda, tampoco es difícil imaginar a Pilar Rubio con un look similar.

Un dos piezas para lucir 'six-pack'

Xabi Vide / Alicia Rueda

Los diseños de dos piezas que dejan el vientre al descubierto se han convertido en la apuesta más arriesgada de los diseñadores en las últimas temporadas. Esta tendencia ha invadido la escena nupcial y son muchas las firmas nacionales e internacionales que han apostado por ella, como Rime Arodaky, Pronovias, Cushnie o Alicia Rueda. Normalmente, suelen hacer uso de una falda de talle alto y un 'crop-top' que se puede adaptar a la personalidad de cada novia, desde el más sensual al más romántico. Este tipo de prendas son habituales en el vestidor de Pilar Rubio, que en muchas ocasiones ha mostrado con orgullo su definido 'six-pack'.

'Paillettes', plumas y sombreros

Xabi Vide / Alicia Rueda

Las novias rockeras no llevan velos, creen en el poder del sombrero. Además, se caracterizan por adaptar los detalles de fiesta a sus vestidos de novia, normalmente atípicos y modernos. Por eso, las plumas, las aplicaciones de 'paillettes' y los bordados especiales tienen cabida en la nueva colección de Alicia Rueda y, a buen seguro, en alguno de los looks nupciales de Pilar Rubio, ya que no es difícil verlo en su día a día, tal y como podrás comprobar en la galería de imágenes.